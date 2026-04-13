Honda Racing Vietnam khởi đầu tại giải đua môtô châu Á 2026

MalaysiaHai tay đua trẻ của Honda Racing Vietnam mở màn chặng 1 Asia Road Racing Championship (ARRC) 2026 tại trường đua Sepang, tiền đề cho hành trình chinh phục mùa giải mới, ngày 11-12/4.

Tham gia chặng đầu tiên tại ARRC 2026, Honda Racing Vietnam tranh tài ở hạng mục AP250 với hai tay đua trẻ Ngô Nguyễn Việt Tuấn (số 84) và Nguyễn Hữu Trí (số 18). Trong đó, Việt Tuấn 14 tuổi lần đầu góp mặt tại ARRC, đồng thời là tay đua trẻ nhất hệ AP250 mùa giải năm nay.

Tay đua Việt Tuấn (xe số 84) bám đuổi top dẫn đầu tại chặng 1 ARRC 2026. Ảnh: HVN

Sau phân hạng, Việt Tuấn và Hữu Trí xuất phát từ nhóm giữa trong ngày thi đấu dưới điều kiện nắng nóng. Race 1 diễn ra với nhiều biến động ở nhóm dẫn đầu, chứng kiến những màn bứt lên và liên tục bám đuổi top 5 bởi Việt Tuấn. Sau 8 vòng, tay đua 14 tuổi cán đích ở vị trí thứ 6, giành 10 điểm, đạt thời gian cho một vòng đua nhanh nhất Race 1 trong số 30 tay đua AP250, theo Honda Racing Vietnam.

Trong khi đó, Hữu Trí về đích ở vị trí thứ 9, mang về 7 điểm, giúp đội Việt Nam có hai tay đua trong top 10 ở ngày thi đấu đầu tiên.

Tay đua Hữu Trí và đội đua Honda Racing Vietnam trước giờ xuất phát. Ảnh: HVN

Bước sang Race 2 với thời tiết mưa lớn đột ngột, mặt đường trơn khiến cuộc đua nhanh chóng có sự giãn cách đội mình. Đại diện đội cho biết, Việt Tuấn nhập cuộc thận trọng, kiểm soát tốt chiếc xe và cán đích ở vị trí thứ 10, giành thêm 6 điểm. Hữu Trí hoàn thành Race 2 ở vị trí 12, mang về 4 điểm.

Khép lại chặng mở màn ARRC 2025, Việt Tuấn và Hữu Trí giành lần lượt 16 và 11 điểm, được đội đánh giá là tín hiệu tích cực, mang đến sự tự tin cho Honda Racing Vietnam ở những chặng sắp tới của ARRC 2026.

"Mùa giải ARRC 2026 mới bắt đầu, nhưng các tay đua Honda Racing Vietnam cho thấy tinh thần chiến đấu bền bỉ, tiềm năng và nhiều khát vọng. Mỗi vòng đua sẽ là bước trước thành, bài học quý giá trên hành trình chinh phục tốc độ của các tay đua", đại diện đội đua nói.

Việt Tuấn (trên xe) là tay đua trẻ nhất thi đấu tại hệ AP250 mùa giải năm nay. Ảnh: HVN

Giải đua môtô châu Á Asia Road Racing Championship 2026 chặng thứ hai sẽ khởi tranh vào ngày 9-10/5 tại trường đua Chang International Circuit, Thái Lan. Tại chặng này, Honda Racing Vietnam tiếp tục đặt quyết tâm cao, hướng đến chinh phục bản đồ đua xe khu vực châu Á.

Quang Anh