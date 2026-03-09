Honda ra mắt Air Blade 125 Marvel, giá hơn 48 triệu đồng

Air Blade 125 Marvel sản xuất giới hạn 4.000 chiếc, giá 48,1 triệu đồng, cao hơn khoảng 5-6 triệu đồng so với Air Blade 125 tiêu chuẩn, trang bị không đổi.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Honda Việt Nam giới thiệu phiên bản đặc biệt của mẫu xe tay ga Air Blade 125 với thiết kế lấy cảm hứng từ các nhân vật trong vũ trụ Marvel. Xe được sản xuất với số lượng giới hạn 4.000 xe trên toàn quốc, chia đều cho hai bản Spider-Man và Venom, mỗi bản 2.000 xe.

Bản Spider-Man sử dụng tông đỏ - đen, kết hợp các chi tiết đồ họa lấy cảm hứng từ nhân vật siêu anh hùng cùng tên. Trong khi đó, phiên bản Venom có màu đen chủ đạo, đi kèm các họa tiết đỏ tạo điểm nhấn trên thân xe. Air Blade 125 phiên bản Marvel chỉ thay đổi về màu sắc và bộ tem thiết kế. Các thông số kỹ thuật, thiết kế khung xe và trang bị cơ bản vẫn giữ nguyên so với Air Blade 125 tiêu chuẩn đang bán trên thị trường.

Cụ thể, xe sử dụng động cơ eSP+ dung tích 125 phân khối, 4 van, làm mát bằng dung dịch, cho công suất 11,7 mã lực, mô-men xoắn cực đại 11,3 Nm. Các trang bị tiện ích trên xe gồm hệ thống khóa thông minh Smart Key, đèn LED, hộc chứa đồ dưới yên và cổng sạc USB Type-C. Thiết kế tổng thể của xe không thay đổi so với bản tiêu chuẩn.

Một điểm đáng chú ý là phiên bản Air Blade 125 Marvel không được trang bị hệ thống phanh ABS. Xe vẫn sử dụng cấu hình phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau giống phiên bản tiêu chuẩn.

Giá bán lẻ đề xuất của Air Blade 125 phiên bản Marvel là 48,1 triệu đồng. Trong khi đó, Air Blade 125 bản tiêu chuẩn hiện có giá niêm yết khoảng 42,2-43,3 triệu đồng tùy màu sắc. Như vậy, giá bán của phiên bản đặc biệt này nhỉnh hơn mẫu Air Blade 125 được trang bị phanh ABS (47,8 triệu đồng).

Air Blade là một trong những mẫu xe tay ga chủ lực của Honda tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này ra mắt lần đầu năm 2007 và trải qua nhiều lần nâng cấp về thiết kế, động cơ và trang bị. Hiện Air Blade được Honda phân phối với hai dòng chính gồm 125 và 160. Trong đó, bản 160 có dung tích động cơ lớn hơn, trong khi bản 125 hướng tới nhu cầu di chuyển phổ thông trong đô thị, giá thấp hơn khoảng 10 triệu đồng khi so sánh với bản 125 có trang bị ABS.

Trong danh mục sản phẩm của hãng, Air Blade được định vị ở phân khúc xe tay ga thể thao tầm trung, hướng tới nhóm khách hàng trẻ và người dùng di chuyển hàng ngày trong đô thị. Trong phân khúc, đối thủ cạnh tranh chính của Air Blade là Yamaha NVX (55,3-69 triệu đồng), và một số mẫu xe tay ga điện ngang giá như VinFast Viper (45,5 triệu đồng kèm pin), DatBike Quantum S1 (50 triệu đồng).

Hồ Tân