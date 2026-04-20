Honda nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc về Nhật Bản

Honda dự định bán 3.000 chiếc xe điện Dongfeng e:NS2 được đổi tên thành Insight tại Nhật Bản.

Đầu năm nay, thương hiệu Nhật Bản ra mắt mẫu e:NS2 chạy điện - sản phẩm phát triển với sự hợp tác của Dongfeng, đối tác liên doanh của hãng tại Trung Quốc. Khi được đưa về bán ở Nhật, xe được đổi tên thành Insight và vừa ra mắt khách hàng nội địa ngày 17/4.

Giá bán tại Nhật Bản được đặt ở mức 5,5 triệu yen (34.500 USD). Khoản trợ cấp của chính phủ dành cho xe điện là 1,3 triệu yen (8.100 USD) giúp giảm giá thực tế xuống còn 4,2 triệu yen (26.350 USD). Tuy nhiên, với việc xe điện chỉ chiếm chưa đến 2% doanh số xe mới tại Nhật Bản, Honda không đặt nhiều kỳ vọng. Trên thực tế, hãng chỉ có kế hoạch bán 3.000 chiếc trên toàn quốc.

Theo đánh giá của Carview, mức giá trên khá cạnh tranh. Thay vì chỉ đơn giản là "mang từ Trung Quốc sang thị trường Nhật Bản vì không còn gì khác để bán", đây là một mô hình khá tham vọng, với ý định trước tiên giới thiệu 3.000 xe, và nếu thành công, hãng sẽ tiếp tục theo hướng này.

Có thể nhiều người Nhật sẽ cảm thấy hoài niệm về Insight, một cái tên đã tồn tại suốt 27 năm kể từ khi ra mắt năm 1999. Thế hệ Insight đầu tiên là một chiếc xe hai cửa, hai chỗ mang tính cách mạng, xuất hiện với tư cách là xe hybrid sản xuất hàng loạt đầu tiên của Honda.

Nó ra mắt với kiểu dáng độc đáo, tinh chỉnh triệt để hiệu suất khí động học, và thân xe dài, thon gọn cùng sự chú trọng đến hiệu quả nhiên liệu đã để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với những người đam mê ôtô thời bấy giờ. Tại thời điểm công bố (tháng 9/1999), nó ghi nhận mức tiêu hao nhiên liệu tốt nhất thế giới đối với một chiếc xe sản xuất hàng loạt. Đó là một chiếc xe tiên tiến, gần giống như một chiếc xe thử nghiệm trong các cuộc đua.

Sau đó, thế hệ thứ hai và thứ ba chuyển sang kiểu dáng sedan, và thế hệ thứ ba kết thúc vào năm 2019. Kể từ đó, cái tên Insight biến mất khỏi Nhật Bản.

Nhưng giờ đây, nó được hồi sinh dưới dạng thế hệ thứ tư, một chiếc "crossover chạy điện". Hơn nữa, nó được tái sinh thành một chiếc xe thực dụng với 5 chỗ và không gian chứa đồ rộng rãi.

Danh tính thực sự của nó là dòng e:NS2 dành cho thị trường Trung Quốc. Chiều dài 4.788 mm, rộng 1.838 mm, cao 1.570 mm, chiều dài cơ sở 2.735 mm, công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm, dung lượng pin 68,8 kWh - tất cả các thông số này đều giống với e:NS2.

Nhìn vào thông số kỹ thuật và hình ảnh, ai đó có thể nghĩ nó quá lớn so với đường sá Nhật Bản. Insight dài hơn CR-V 88 mm (4.700 mm), nhưng chiều cao tổng thể lại thấp hơn CR-V 110 mm. Chiều rộng gần bằng ZR-V (1.840 mm). Khoảng sáng gầm tối thiểu là 190 mm, một con số điển hình của dòng xe gầm cao, tương đương Harrier và ZR-V. Lốp xe cũng có kích thước lớn 225/50R18.

Ghế sau có chức năng ngả lưng, giúp những chuyến đi đường dài trở nên thoải mái hơn. Khoang hành lý rộng rãi. Ghế sau có thể gập xuống theo tỷ lệ 60/40. Insight được đánh giá là có tính thực dụng cao, dễ dàng đáp ứng nhu cầu những chuyến đi cuối tuần cùng với hành lý lớn.

Nhìn vào các trang bị, mức giá trở nên dễ hiểu hơn. Hệ thống âm thanh cao cấp với 12 loa Bose, máy khuếch tán tinh dầu (với 6 hộp chứa tinh dầu có thể lựa chọn), hệ thống sưởi thông minh (bộ phận sưởi tích hợp trong ghế, vô-lăng, ốp cửa và bảng điều khiển), đèn chiếu sáng nội thất LED, màn hình 12,8 inch, gương chiếu hậu tích hợp camera trung tâm...

Insight có 4 chế độ lái: Normal, Sport, Econ, Snow. Với chế độ thể thao, hệ thống điều khiển âm thanh chủ động giúp tăng cường cảm giác tăng tốc - một tính năng nhằm duy trì niềm vui lái xe khi điều khiển một chiếc xe điện.

Xe có thể sạc nhanh trong khoảng 40 phút (mục tiêu 10-80%) và hỗ trợ nguồn điện AC bên ngoài lên đến 1.500 W.

Liệu Insight mới có thành công hay không, và 3.000 chiếc dành riêng cho Nhật Bản sẽ bán hết nhanh đến mức nào sẽ cần thời gian để có câu trả lời. Ngoài Nhật Bản, e:NS2 đã ra mắt thị trường Thái Lan với tên gọi e:N2 và dự kiến tới tay khách hàng trước ngày 30/4 với giá trên 44.000 USD.

Mỹ Anh