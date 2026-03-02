Honda là thương hiệu tiết kiệm nhiên liệu nhất

MỹHãng xe Nhật Bản dẫn đầu với mức tiêu hao 7,85 lít/100 km, hai hãng xe Hàn Quốc xếp ngay sau với Hyundai 7,89 lít và Kia hơn 8 lít.

Theo báo cáo xu hướng ôtô năm 2025 của cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA), Honda là nhà sản xuất tiết kiệm nhiên liệu nhất không chỉ bán xe điện (EV), với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của toàn bộ dòng xe là 7,58 lít/100 km.+

Stt Hãng xe Mức tiêu thụ nhiên liệu

(lít/100 km) 1 Honda 7,58 2 Hyundai 7,89 3 Kia 8,05 4 BMW 8,11 5 Nissan 8,11 6 Toyota 8,11 7 Subaru 8,19 8 Mazda 8,4 9 Volkswagen 8,87 10 Mercedes 9

Dựa trên dữ liệu của năm 2024, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của ngành là 8,65 lít/100 km, với Honda và bảy thương hiệu khác vượt trội mức này. Hai hãng xe Hàn Quốc xếp thứ hai và thứ ba, lần lượt là Hyundai với 7,89 lít/100 km và Kia với 8,05 lít/100 km.

BMW, Nissan và Toyota cùng chia sẻ vị trí thứ tư với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của toàn bộ dòng xe là 8,11 lít/100 km, tiếp theo sau là Subaru (8,19 lít/100 km) và Mazda (8,4 lít/100 km).

Trong khi đó, các hãng xe có mức tiêu hao dưới mức trung bình bao gồm Volkswagen (8,87 lít/100 km), Mercedes (9 lít/100 km), Ford (10,05 lít/100 km), General Motors (10,27 lít/100 km).

Honda Civic e:HEV lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

EPA lưu ý rằng khoảng thời gian 5 năm từ 2019 đến 2024, Honda đã cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu từ 8,13 lít/100 km. Nếu không tính xe điện EV và xe PHEV (plug-in hybrid), mức cải thiện cao hơn, đạt 7,81 lít/100 km cho năm 2024, giảm so với mức 8,17 lít/100 km trước đó. Toyota cũng ghi nhận mức cải thiện đáng kể, từ mức 9,11 lít/100 km trước đó.

Minh Vũ