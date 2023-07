Honda hướng tới phát triển xanh, giao thông an toàn tại Việt Nam

Honda Việt Nam đưa nhiều giải pháp hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, đến năm 2045 không có tử vong do va chạm giao thông.

Hai thông điệp trên được đại diện Honda Việt Nam đưa ra trong sự kiện khai trương khu trưng bày mới tại Vĩnh Phúc, hôm 7/7. Dựa trên mục tiêu chung của Chính phủ và Honda Motor Nhật Bản, Honda Việt Nam hướng tới trung hoà carbon vào năm 2050 và không có tử vong do va chạm giao thông vào năm 2045.

Honda Việt Nam đưa vào vận hành Hệ thống điện áp mái tại 2 nhà máy Vĩnh Phúc và Hà Nam từ đầu năm 2023.

Hướng đến mục tiêu trung hòa carbon, doanh nghiệp này lấy phát triển xanh làm trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, Honda Việt Nam đưa vào vận hành hệ thống điện áp mái tại 2 nhà máy ở Vĩnh Phúc và Hà Nam, tổng công suất 8 MWp trong năm nay. Theo tính toán của hãng, dự án này giảm sử dụng điện lưới quốc gia hơn 7,5 triệu kWh mỗi năm, tương đương 4.700 tấn CO2.

Thông qua sự kiện ở Bắc Giang, doanh nghiệp này đóng góp 1.100 cây xanh đô thị các loại, dự kiến mở rộng sang Vĩnh Phúc, Hà Nam và nhiều tỉnh thành với diện tích 20,2 ha, mục đích lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới nhân viên, cộng đồng. Từ định hướng phát triển xe xanh, thân thiện môi trường của Chính phủ và Honda Motor Nhật Bản, doanh nghiệp này tìm hiểu nhu cầu sử dụng thông qua dự án hợp tác với Bưu điện Việt Nam hay Lotteria, đồng thời nghiên cứu về sản phẩm tương lai dành cho người dùng Việt Nam.

Một phân xưởng lắp ráp tại nhà máy Honda Việt Nam.

Đặt kỳ vọng dẫn đầu ngành công nghiệp di chuyển trong nước, Honda Việt Nam tiên phong xây dựng kịch bản 4E về an toàn giao thông, gồm: Evaluation (đánh giá), Education (giáo dục), Engineering (kỹ thuật) và External Affair (hoạt động phối hợp). Dựa trên yếu tố này, hãng hướng đến mục tiêu không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045.

Cụ thể, Honda Việt Nam phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy VAMM... nhằm xác định nguyên nhân gốc rễ dẫn tới tai nạn giao thông. Qua đó, hãng đề xuất các giải pháp, phối hợp với Chính phủ xây dựng chính sách tăng cường an toàn cho người tham gia giao thông. Ở mảng giáo dục, hãng triển khai đa dạng các hoạt động liên quan an toàn giao thông như: đào tạo giảng viên cho các doanh nghiệp, trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn, chia sẻ kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cơ bản cho phụ huynh.

Trung tâm đào tạo An toàn giao thông tại Honda Việt Nam.

Với công nghệ, các mẫu xe của Honda Việt Nam ngày càng trang bị nhiều tính năng, ứng dụng công nghệ an toàn để bảo vệ người lái và hành khách. "Honda Việt Nam cam kết cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt, cũng như đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội, mục tiêu trở thành công ty được xã hội mong đợi", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Tuấn Vũ

Ảnh: HVN