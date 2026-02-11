Honda GB350C - môtô cổ điển giá 5.000 USD

Thái LanGB350C là chiếc môtô cổ điển phong cách hiện đại, lắp động cơ xi-lanh đơn, hộp số 5 cấp với ly hợp chống trượt, phanh ABS.

Hãng xe Nhật Bản Honda lần đầu tiên giới thiệu GB350C mới cho thị trường Thái Lan, quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á.

GB350C phát triển từ người anh em CB350 H'ness. Điểm nhấn với bình xăng dung tích 15 lít hình giọt nước đặc trưng. Cụm đèn pha LED tròn cổ điển với các chi tiết mạ crôm. Yên xe thiết kế kiểu rời với yên sau có thể tháo ra, trang trí với đường chỉ trắng. Đèn hậu LED. Cụm đồng hồ analog tích hợp màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông tin.

Xe trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 348 phân khối, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử, công suất 20 mã lực. Côn tay, hộp số 5 cấp, tích hợp ly hợp chống trượt, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC.

Điểm nổi bật của GB350C là khả năng vận hành êm ái, dễ điều khiển, không bị giật cục, phù hợp cho những khách hàng thường xuyên di chuyển trong thành phố với những quãng đường trung bình, theo giải thích của hãng xe Nhật Bản.

Trang bị an toàn trên GB350C với hệ thống phanh đĩa đơn cả hai bánh, tích hợp phanh ABS một kênh.

Honda GB350C 2026 bán ra tại Thái Lan với giá 5.000 USD. Xe nằm cùng phân khúc với Royal Enfield Meteor 350 2026 giá 5.300 USD.

Minh Vũ