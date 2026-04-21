Honda dự kiến đóng nhà máy tại Trung Quốc giữa áp lực xe điện

Hãng Nhật lên kế hoạch dừng hoạt động một số nhà máy xe động cơ đốt trong, khi thị phần sụt giảm, cạnh tranh xe điện nội địa tăng.

Honda dự kiến đóng cửa ít nhất một nhà máy sản xuất ôtô chạy xăng tại Trung Quốc và có thể tạm dừng thêm một cơ sở khác, trong bối cảnh hãng gặp khó khi cạnh tranh với các đối thủ xe điện tăng trưởng nhanh như BYD.

Theo hai nguồn tin am hiểu vấn đề, Honda sẽ cắt giảm sản lượng xe xăng tại Trung Quốc bằng cách đóng một nhà máy liên doanh trong năm nay, và có thể thêm một nhà máy vào năm sau. Cụ thể, Honda sẽ dừng hoạt động một trong hai nhà máy xe xăng liên doanh với Guangzhou Automobile Group (GAC) từ tháng 6. Đồng thời, hãng cũng đang cân nhắc tạm dừng một nhà máy khác liên doanh với Dongfeng Motor Group vào năm tới. Các nguồn tin yêu cầu giấu tên do thông tin chưa được công bố chính thức.

Động thái này cho thấy sự thu hẹp hiện diện của Honda tại một thị trường trọng điểm, khi các hãng xe truyền thống mất dần lợi thế trước các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc và buộc phải cắt giảm hoạt động liên quan đến động cơ đốt trong.

Honda cho biết chưa công bố thông tin trên và không bình luận thêm. GAC và Dongfeng hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Trước đó, tạp chí Nhật Bản Toyo Keizai đưa tin Honda có kế hoạch đóng cả hai nhà máy.

Bên trong nhà máy Honda tại Trung Quốc. Ảnh: Economic Times

Hiện Honda có 6 nhà máy tại Trung Quốc thông qua hai liên doanh. Mỗi liên doanh sở hữu hai nhà máy động cơ đốt trong với công suất khoảng 240.000 xe/năm, cùng một cơ sở sản xuất xe điện quy mô nhỏ. Nếu đóng một nhà máy động cơ đốt trong ở mỗi liên doanh, công suất xe xăng của Honda tại Trung Quốc sẽ giảm một nửa, còn khoảng 480.000 xe/năm (từ 960.000 xe). Tổng công suất toàn thị trường này cũng giảm từ khoảng 1,2 triệu xe xuống còn 720.000 xe mỗi năm.

Việc thu hẹp hoạt động diễn ra sau khi Honda thông báo sẽ điều chỉnh giá trị mảng kinh doanh tại Trung Quốc, trong kế hoạch tái cấu trúc chiến lược xe điện với chi phí có thể lên tới 15,7 tỷ USD. Khoản chi phí này có thể khiến Honda ghi nhận khoản lỗ thường niên đầu tiên sau gần 70 năm niêm yết.

Honda đang gặp khó tại Trung Quốc khi phải cạnh tranh với các mẫu xe điện. Doanh số của hãng tại thị trường này năm 2025 giảm khoảng 24% so với năm trước, xuống dưới 647.000 xe, gần bằng một nửa so với hơn 1,2 triệu xe bán ra năm 2023. Trước đó, Honda cũng đã hạ công suất sản xuất tại Trung Quốc từ 1,49 triệu xe xuống còn 1,2 triệu xe mỗi năm.

Một nguồn tin cho biết các nhà máy xe điện của Honda tại Quảng Châu và Vũ Hán sẽ bắt đầu sản xuất xe điện và hybrid cắm sạc do các đối tác liên doanh Trung Quốc phát triển từ năm 2028 trở đi. Trong khi đó, GAC và Dongfeng đang đẩy mạnh xuất khẩu xe sản xuất tại Trung Quốc sang các thị trường như châu Âu, Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi, với mục tiêu doanh số quốc tế tăng mạnh trong năm nay.

Hồ Tân (theo Economic Times)