Honda có nhà phân phối ôtô tại Quảng Ninh

Hãng Nhật Bản khai trương nhà phân phối Honda Ôtô Quảng Ninh - Hạ Long, đánh dấu việc mở rộng hệ thống tại khu vực miền Bắc, hôm 12/3.

Đại lý Honda Ôtô Quảng Ninh - Hạ Long do Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư ôtô Tín Phát làm chủ đầu tư, thành viên của tập đoàn BRG. Showroom đặt tại số 80 đường Trần Phú, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, tổng diện tích xây dựng trên 5.000 m2.

Đại lý Honda Ôtô Quảng Ninh - Hạ Long do Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư ôtô Tín Phát làm chủ đầu tư, thành viên của tập đoàn BRG. Ảnh: HVN

Thiết kế của showroom gồm ba khu chính: trưng bày xe kết hợp phòng chờ khách hàng, xưởng dịch vụ và khu hành chính văn phòng. Theo hãng, đại lý này có cơ sở hạ tầng và trang bị tiên tiến bậc nhất, đáp ứng tiêu chuẩn nhà phân phối của Honda.

Không gian phía trước đại lý Honda Ôtô Quảng Ninh - Hạ Long. Ảnh: HVN

"Honda Ôtô Quảng Ninh - Hạ Long có chủ trương xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhân sự bán hàng và tư vấn chuyên nghiệp, bài bản theo tiêu chuẩn của Honda, nhằm đem đến những sản phẩm, dịch vụ hàng đầu", đại diện hãng nói. "Đại lý được đầu tư và quản lý bởi tập đoàn BRG, có kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực, cam kết mang đến sản phẩm và dịch vụ hàng đầu".

Lễ khai trương đại lý mới của Honda Việt Nam. Ảnh: HVN

Ngoài các chương trình hỗ trợ hiện hành từ Honda Việt Nam, Honda Ôtô Quảng Ninh - Hạ Long áp dụng các chính sách ưu đãi cho người dùng, từ 2/3 đến 31/3 với các ưu đãi cho người mua xe mới, sử dụng dịch vụ chính hãng.

Quang Anh