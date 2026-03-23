Tôi may mắn cưới được người chồng yêu vợ, trân trọng gia đình hai bên

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với tôi - ngày tròn một năm chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng.

Một năm, nếu tính bằng con số chỉ là 365 ngày, nhưng nếu tính bằng cảm xúc, bằng những lần giận hờn, những đêm nằm suy nghĩ, những buổi sáng thức dậy thấy lòng bình yên vì người bên cạnh vẫn ở đó, thì đó là cả một hành trình dài của trưởng thành.

Tôi 28 tuổi, chồng 31 tuổi. Tháng 3 năm 2025, có lẽ là một trong những tháng hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Ngày chúng tôi đứng trước gia đình, bạn bè, trao nhau lời hứa gắn bó trọn đời. Tôi nghĩ rằng hôn nhân đơn giản là yêu thương, là nắm tay nhau đi qua năm tháng. Nhưng khi bước vào cuộc sống vợ chồng thực sự, tôi mới hiểu tình yêu thôi là chưa đủ. Hôn nhân là sự học hỏi mỗi ngày, là sự nhẫn nại, biết nhường nhau một bước, là học cách lắng nghe và sửa mình.

Những tháng đầu sau khi cưới, mọi thứ vừa mới mẻ vừa bỡ ngỡ. Tôi từ một cô gái quen sống cùng bố mẹ, được chiều chuộng và bao bọc, nay phải học cách làm vợ, quán xuyến gia đình nhỏ của mình. Có những việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy không hề dễ. Tôi vụng về trong cách sắp xếp nhà cửa, lúng túng khi nấu ăn và nhiều khi còn chưa biết cách ứng xử sao cho khéo léo trong những tình huống gia đình hai bên.

Chồng tôi, ở tuổi 31, có lẽ đã chín chắn và từng trải hơn tôi. Có những lúc anh mắng tôi chỉ vì một điều nhỏ. Khi đó, tôi buồn, tủi thân và nghĩ rằng mình không được thấu hiểu. Có những tối hai vợ chồng cãi nhau, chỉ vì một câu nói vô tình, một việc làm chưa trọn vẹn. Tôi từng khóc, từng tự hỏi: "Sao mới cưới mà đã thế này?", nhưng chính những lần cãi nhau ấy lại là bài học quý giá nhất trong suốt một năm qua.

Sau mỗi lần giận dỗi, chúng tôi lại ngồi xuống nói chuyện với nhau. Tôi dần nhận ra, anh mắng tôi không phải vì ghét bỏ, mà vì muốn tôi trưởng thành, cẩn thận hơn. Anh dạy tôi cách suy nghĩ trước khi nói, cách đặt mình vào vị trí người khác. Anh chỉ cho tôi hiểu rằng trong hôn nhân, không có đúng - sai tuyệt đối, chỉ có ai sẵn sàng nhường nhịn và lắng nghe trước.

Tôi học được từ anh cách bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn. Tôi học được rằng thay vì phản ứng ngay lập tức, hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ. Tôi học được rằng lời nói có thể làm tổn thương người mình yêu nhất nếu không được cân nhắc kỹ càng. Và hơn hết, tôi học được rằng tình yêu không phải là không bao giờ cãi nhau, mà là sau mỗi lần như thế, chúng tôi vẫn chọn ở lại bên nhau.

Tết Nguyên Đán vừa rồi là cái Tết vui nhất của tôi kể từ khi lấy chồng. Lần đầu tiên, cả bố mẹ đẻ tôi và bố mẹ chồng tôi cùng nhau sang nhà chúng tôi ăn Tết. Căn nhà nhỏ trở nên ấm áp lạ thường. Tiếng cười nói rộn ràng, những mâm cơm sum họp, những lời chúc đầu năm... Tôi nhìn quanh và chợt nhận ra mình thực sự đã có một gia đình - không chỉ là hai người, mà là sự kết nối của hai bên nội ngoại.

Khoảnh khắc đó, tôi biết ơn chồng mình rất nhiều. Chính anh là cầu nối để hai gia đình gần nhau hơn. Anh luôn khéo léo trong cách cư xử, biết quan tâm tới bố mẹ hai bên. Anh nhắc tôi chuẩn bị quà cho ông bà, hỏi han sức khỏe từng người. Tôi nhận ra mình may mắn khi lấy được một người chồng không chỉ yêu vợ mà còn biết trân trọng gia đình hai bên.

Hè năm ngoái, đại gia đình tôi có một chuyến du lịch đầy ắp tiếng cười. Đó là lần đầu tiên chồng tôi chính thức tham gia với tư cách một thành viên trong đại gia đình. Tôi còn nhớ ánh mắt anh khi cùng mọi người chụp hình, khi phụ bố tôi xách đồ, khi ngồi trò chuyện với mẹ tôi một cách thân tình. Tôi nhìn anh và cảm thấy lòng mình đầy tự hào. Người đàn ông ấy không chỉ là chồng tôi, mà còn là người con rể biết điều, là người sẵn sàng hòa nhập và yêu thương những người tôi yêu thương.

Giờ đây, khi tôi đang mang thai, chuẩn bị sinh con đầu lòng, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của một năm đã qua. Mang thai không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những cơn ốm nghén, những thay đổi tâm lý thất thường, những lúc mệt mỏi tưởng như chỉ muốn buông xuôi... nhưng bên cạnh tôi luôn có anh. Anh dậy sớm mua đồ ăn khi tôi thèm, anh nhắc tôi uống thuốc đúng giờ, anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi và nói chuyện với con. Có những đêm tôi khó ngủ, anh lặng lẽ xoa lưng, hỏi tôi có mệt không. Những hành động ấy có thể nhỏ bé nhưng với một người phụ nữ lần đầu làm mẹ như tôi, đó là sự an tâm vô cùng lớn.

Tôi biết phía trước còn rất nhiều thử thách. Sinh con, nuôi con, áp lực kinh tế, trách nhiệm làm cha làm mẹ... tất cả đều không đơn giản. Tôi cũng biết mình còn nhiều thiếu sót, còn phải học hỏi rất nhiều để trở thành một người vợ tốt, một người mẹ đủ bao dung và mạnh mẽ nhưng tôi không còn sợ hãi như trước nữa vì biết mình không đơn độc. Một năm qua, tôi không chỉ học cách làm vợ, mà còn học cách làm người trưởng thành hơn. Tôi biết xin lỗi khi mình sai, biết cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ. Tôi biết trân trọng những điều bình dị như bữa cơm tối hai vợ chồng ăn cùng nhau, như những buổi tối xem phim rồi ngủ quên trên sofa, như những sáng cuối tuần được anh pha cho một ly nước ấm.

Có người từng nói với tôi rằng: "Năm đầu hôn nhân là năm dễ đổ vỡ nhất". Có lẽ vì đó là thời điểm hai con người phải học cách dung hòa thói quen, tính cách, quan điểm sống. Chúng tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng thay vì để những khác biệt đẩy mình xa nhau, chúng tôi đã chọn cách nhìn vào đó như những bài học.

Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm một năm cưới, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn tới chồng mình - người đã đồng hành cùng tôi suốt 365 ngày qua. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn với một cô vợ đôi khi trẻ con, bướng bỉnh. Cảm ơn anh vì những lần anh chọn im lặng để mọi chuyện không đi quá xa. Cảm ơn anh vì đã dạy tôi cách sống chín chắn hơn, biết nghĩ cho gia đình hơn. Cảm ơn anh vì đã cho tôi một mái ấm, nơi tôi có thể trở về sau mọi bộn bề. Cảm ơn anh vì đã cùng tôi đón một cái Tết trọn vẹn, một mùa hè đầy tiếng cười và giờ đây là hành trình làm cha mẹ sắp bắt đầu.

Tôi không biết 10 năm, 20 năm hay 40 năm nữa chúng ta sẽ ra sao. Nhưng tôi tin rằng nếu mỗi năm trôi qua, chúng ta vẫn giữ được sự chân thành như năm đầu tiên này, vẫn biết nói lời cảm ơn và xin lỗi đúng lúc, thì chúng ta sẽ đi được rất xa. Tháng 3 năm 2025 là ngày vui nhất cuộc đời tôi nhưng có lẽ những ngày sắp tới, khi con chúng ta cất tiếng khóc chào đời, sẽ còn là những ngày hạnh phúc hơn nữa. Và trong tất cả cột mốc ấy, tôi luôn biết ơn vì có anh bên cạnh. 365 ngày - một năm không quá dài nhưng đủ để tôi hiểu rằng mình đã chọn đúng người để cùng đi hết quãng đời còn lại. Cảm ơn anh - chồng của em. Cảm ơn vì đã đến, đã ở lại và cùng em trưởng thành.

Mai Liên