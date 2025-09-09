10 năm nuôi ba con từ sai lầm hậu hôn nhân, giờ tôi hạnh phúc

Mỗi ngày tôi dậy từ 4h sáng, chơi thể thao đều đặn, học thêm nhiều thứ kể cả kiến thức từng con đang học, để có thể chỉ bảo con.

Ở tuổi 48 tôi thấy mình vững chãi hơn nhiều, cái tuổi của sự biết ơn từ thử thách, từ quá khứ khổ đau... Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân vô cùng nghèo khó, bươn chải ruộng đồng từ 8 tuổi để có tiền đến trường, đi học thời sinh viên có khi mỗi ngày chỉ một củ khoai lang nhỏ cùng bao gian khổ khác để tốt nghiệp hai trường đại học công lập, thêm một chứng chỉ hành nghề cũng tàm tạm. Tôi kết hôn rồi hạnh phúc cũng không dài lắm, chồng ngoại tình khi tài chính ổn định với nhà lầu xe hơi, chức vụ này nọ.

Sau ly hôn tôi lại vướng vào mối tình với người nhỏ hơn tôi nhiều tuổi để biết mình nên dừng lại cùng đứa con đang mang. Hơn ai hết tôi biết tình thương họ không đủ lớn để vun đắp cuộc sống cùng tôi và hai con, tôi phải dừng lại vì các con và vì tôi nữa. Tôi rời xa âm thầm khi họ muốn tôi bỏ con với niềm day dứt rất lớn về bản thân, sợ mình làm không tốt vai trò một người mẹ khi các bạn có thêm em.

Tôi sinh con một mình dưới sự định kiến của gia đình dù ba của đứa nhỏ là người độc thân. Tôi cố vượt qua mọi thứ, nhất là thời gian chồng cũ gặp khó khăn kinh tế, một mình tôi lo liệu. Tôi làm rất xa, có khi đón con tại quán ăn lúc 20h, nhìn các con mệt mỏi nằm ngủ lăn trên quán mà lòng tôi quặn đắng. Tôi từng nghĩ phải chi mình bao dung hơn trước sự sa ngã của chồng cũ, chắc các con không đến nỗi, phải chi mình đừng quá yếu lòng sau hôn nhân. Mọi thứ đan xen, buồn vui lẫn lộn, vậy mà đã gần 10 năm trôi qua, tôi cân đong đo đếm lo cho các con phát triển mọi mặt một cách toàn diện: thể thao, tri thức và các kỹ năng mềm.

Tôi may mắn khi hiện tại chồng cũ vẫn cùng tôi lo cho các con bởi kinh tế anh dần ổn. Tôi may mắn khi các con cũng hợp tác và đồng hành cùng mình trước mọi khó khăn. Hiện tại kinh tế tôi chỉ ở mức đủ ăn mỗi tháng nhưng thấy hạnh phúc với mong ước như bao người, rằng chỉ cần có con bên cạnh. Mỗi ngày trôi qua tôi thấy trân quý vô cùng những khoảnh khắc hiện tại bên các con. Có những lúc thấy mình muốn gục ngã với cuộc sống vội vã vì đang chăm bà ngoại bị bệnh nặng nằm tại chỗ, nhưng nghĩ lại nỗi khổ của mình chỉ là hạt cát giữa biển đời bao la bất hạnh ngoài kia, tôi lại trở nên mạnh mẽ hơn.

Mỗi ngày tôi bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng, chơi thể thao rất đều đặn, học thêm nhiều thứ kể cả kiến thức từng bạn nhỏ đang học, để có thể chỉ bảo các bạn ấy. Tôi dần thích cái cảm giác được làm việc và học thêm thứ gì mới khi mọi thứ còn yên tịnh trước bình minh. Đôi lúc tôi cũng nối tiếc quá khứ của một người từng thành đạt, cũng thoáng buồn khi nhìn lại mình luộm thuộm đùm đề chợ búa khi các phụ nữ khác sạch đẹp lướt qua đến văn phòng làm việc, chạnh lòng khi nói với con trai út rằng ba đi làm rất xa và sẽ về thăm con khi hết bệnh trong vài lần con khóc đòi ba.

Những phút chạnh lòng đó chỉ thoáng qua và nghĩ thành công của tôi là những gì con đang tích lũy. Tôi không có thời gian vào các cuộc gặp vô bổ, cứ sợ thời gian trôi qua vô ích với những việc không đâu. Các bạn nhỏ của tôi giờ rất cao lớn và mạnh khỏe. Xin được chia sẻ cuộc sống của bản thân với các bạn.

Quỳnh Hoa