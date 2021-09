Hôn nhân của tôi 'ngã bệnh' sau 10 năm hạnh phúc

Trải qua 10 năm hạnh phúc, thời gian này vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau, thậm chí có lúc nhắc đến chuyện ly dị.

Tôi và chồng đến với nhau vì tình yêu. Cả hai đều có công việc và thu nhập ổn định, chỉ có điều anh phải đi làm xa nhà, tháng về được một hoặc hai lần. Vì đã quen từ hồi yêu nên vợ chồng tôi vẫn tổ chức cuộc sống gia đình bình thường, thậm chí tôi còn thấy tình cảm của hai người gắn kết hơn sau khi kết hôn và có con.

Mỗi lần về, chồng tôi đều tranh thủ giúp vợ việc nhà, dành toàn thời gian nghỉ ngơi để ở bên vợ con. Tôi cảm thấy anh trân trọng từng giây phút được ở bên mẹ con tôi. Tuy anh không lãng mạn, làm những hành động bất ngờ nhưng lại chân thật khiến tôi luôn có cảm giác an tâm.

Mấy tháng gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chồng tôi được về nhà làm việc online. Tuy lương thưởng bị giảm so với trước nhưng ít ra anh vẫn được làm việc và có thu nhập. Nhưng cũng từ đây, cuộc sống gia đình xáo trộn và tôi cảm thấy chồng mình như biến thành người khác. Anh quát mắng các con khi chúng nô đùa, ồn ào khiến anh khó tập trung làm việc hoặc xem tivi. Anh chê tôi luộm thuộm khi tôi chưa kịp thu dọn "bãi chiến trường" do các con bày đồ chơi ra nhà. Trước đây mỗi lần về nhà, anh thường làm việc nhà cùng tôi. Giờ anh vẫn làm, nhưng có lẽ cách làm việc nhà của anh và tôi khác nhau nên anh bắt đầu khó chịu, soi mói. Ví dụ, nấu ăn xong, bát bẩn tôi dồn vào chậu rửa, khi nào cả nhà ăn xong tôi rửa luôn thể. Nhưng chồng tôi không muốn vậy, anh cho rằng bẩn cái nào phải rửa cái đó,... Đây chỉ là một vấn đề rất nhỏ trong rất nhiều vấn đề khiến anh khó chịu.

Ngoài ra, anh còn cho rằng tôi không dịu dàng khi hay to tiếng với con (tôi hay bảo con không được nghịch, không được la hét,...), không tâm lý, không tình cảm,... Thậm chí trong chuyện riêng tư của hai vợ chồng, anh cũng không hài lòng. Anh bảo trước đây mỗi lần về nhà, tôi đều sà vào lòng anh, ăn mặc đẹp đẽ, thơm nức, giờ hết yêu chồng rồi hay sao mà không lăn ra ngủ thì nằm xem điện thoại, lạnh nhạt với anh. Tình cảm tôi dành cho chồng vẫn vậy. Trước đây tháng anh mới về một lần, tất nhiên tôi phải tranh thủ bên anh rồi. Còn giờ ngày nào cũng gặp nhau, chúng tôi không cần phải tận dụng từng giây từng phút như trước nữa, đương nhiên có thể dành thời gian làm chút việc riêng của mình. Vả lại, 10 năm sống xa chồng, có lẽ tôi đã quen với việc ngủ một mình, giờ ngày nào cũng nằm cạnh anh, nhiều khi tôi thấy không được quen.

Thời gian này, vợ chồng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn, có lúc cả hai không giữ được bình tĩnh mà nhắc đến chuyện ly dị. Chẳng lẽ tình yêu của vợ chồng tôi không đủ lớn để vượt qua những khó khăn này? Hay là anh hoặc tôi đã thay đổi? Tôi cảm thấy không khí gia đình lúc nào cũng đè nén, rất khó chịu. Tôi chẳng biết phải làm gì để thay đổi, để trở lại như xưa.

Hạnh

