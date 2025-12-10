Hơn nghìn gốc mai anh đào ở Sa Pa bị di dời khiến khách tiếc nuối

Lào CaiHơn nghìn cây mai anh đào tại đồi chè ô long, phường Sa Pa được di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án Khu đô thị sinh thái khiến nhiều du khách tiếc nuối.

Sáng 10/12, tại đồi chè Ô Long, phường Sa Pa, nhiều máy xúc cỡ lớn san gạt đất, trong khi công nhân đào gốc mai anh đào để chuyển đi nơi khác. Doanh nghiệp quản lý chưa công bố điểm tập kết số cây sau khi di dời.

Hoạt động này nhằm bàn giao mặt bằng cho dự án Khu đô thị sinh thái Đồi chè Ô Quý Hồ. Dự án này thuộc quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị, dịch vụ du lịch văn hóa dọc thung lũng Mường Hoa, được UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư cuối tháng 10.

Việc giải tỏa diễn ra đúng thời điểm mai anh đào nở rộ khiến nhiều du khách tiếc nuối. Khu vực đồi chè đã thông báo dừng đón khách từ đầu tháng 12. Một số người muốn vào chụp ảnh phải đi nhờ qua lối vườn nhà dân.

Vội lên Sa Pa ngày 9/12 khi nghe tin đồi chè sắp bị xóa sổ, anh Bùi Văn Hải, du khách TP HCM, cho biết đây là bộ ảnh cuối cùng anh chụp tại địa điểm này.

"Hoa đang nở dày và đẹp, nhưng nhiều cành đã bị chặt, gốc bị bứng đi. Khung cảnh không còn nguyên vẹn", anh Hải nói và bày tỏ "tiếc ngẩn ngơ".

Công nhân chặt cành, đào gốc mai anh đào để di dời vào ngày 9/12. Ảnh: Bùi Văn Hải

Chị Mai Phương, sống ở Hà Nội, cho biết ngày 4/12 chị cùng nhóm bạn lên đồi chè Ô Quy Hồ để chụp mai anh đào nhưng không được vào vì đơn vị quản lý thông báo khu vực đang cải tạo, không bảo đảm an toàn. Nhóm đành quay về và bỏ lỡ dịp cuối được check in với mai anh đào.

Trên các diễn đàn du lịch Sa Pa, thông tin đồi chè dừng hoạt động nhận hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều du khách đã đặt vé và phòng khách sạn cho dịp cuối năm bày tỏ thất vọng vì không kịp ngắm hoa.

Nhật Hà, du khách từng check in tại đồi chè cuối năm 2024, cho biết dự định đưa gia đình quay lại vào dịp cuối năm nay. Khi nghe tin đồi chè bị chặt bỏ, cô thấy "hụt hẫng và tiếc nuối".

Khu vực trồng mai anh đào tại đồi chè Ô Quy Hồ do một đơn vị thuê đất quản lý. Từ năm 2020, nơi đây dần trở thành điểm đến quen thuộc của du khách khi đến Sa Pa. Mỗi dịp tháng 12, mai anh đào nở rộ trong không khí se lạnh vùng núi Tây Bắc, tạo nên khung cảnh thiên nhiên cuốn hút. Du khách thường di chuyển về phía đèo Ô Quy Hồ để ngắm hoa và săn sương mây vào sáng sớm.

Bảo Phương, hướng dẫn viên tại Sa Pa, cho biết vào mùa mai anh đào, đồi chè mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách đến chụp ảnh. Cô mong muốn doanh nghiệp trồng lại mai anh đào gần các điểm du lịch để giữ được góc hoa đẹp và tạo thêm địa điểm check in cho du khách đến Sa Pa.

Nằm ở độ cao hơn 1.500 m, Sa Pa thích hợp cho mai anh đào sinh sống, nở hoa. Hiện khu vực Ô Quy Hồ có khoảng 1.800 cây, trong đó đồi chè Ô Long là nơi trồng thành hàng dài, tạo cảnh quan hút khách mỗi khi hoa nở vào tháng 11-12 hàng năm.

Dự án Khu đô thị sinh thái Đồi chè Ô Quý Hồ do liên danh Hồng Phong - Ecopark Hải Dương làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích gần 30 ha, gồm các khu nhà ở thương mại, công trình thương mại dịch vụ, hạ tầng xã hội. Trong đó, hơn 16 ha đất được quy hoạch xây 403 căn liền kề, biệt thự cao 3-4 tầng, hoàn thiện mặt ngoài.

Sa Pa hiện là một trong những thủ phủ du lịch của miền Bắc. Sau khi đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai hoàn thành năm 2014 đến nay, khu vực này liên tục thu hút các dự án bất động sản, nghỉ dưỡng quy mô từ trăm tỷ đến hàng nghìn tỷ đồng.

Tuấn Anh