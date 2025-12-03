Hôn mê sau cơn đau đầu 'búa bổ' do vỡ túi phình não

TP HCMNgười phụ nữ 52 tuổi nhiều ngày tự mua thuốc uống trị đau đầu, đến khi cơn đau đột ngột dữ dội như "búa bổ" mới vào viện thì đã xuất huyết dưới nhện do túi phình vỡ, nguy kịch tính mạng.

Ngày 3/12, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, không yếu liệt chi, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, thang điểm tri giác Glasgow tụt nhanh từ 9 xuống 7 điểm (mức bình thường là 15), suy hô hấp và nguy cơ tổn thương não thứ phát rất cao. Kết quả chụp CT sọ não khẩn cấp cho thấy xuất huyết dưới nhện lan tỏa do vỡ túi phình động mạch cảnh trong trái, kích thước 5,3 x 2,9 mm.

Nhận định tình trạng tối khẩn, êkíp liên chuyên khoa quyết định can thiệp nội mạch thay vì mổ hở. Các bác sĩ luồn ống thông từ động mạch đùi lên não, thả các vòng xoắn kim loại (coils) bít kín túi phình để cầm máu và ngăn tái vỡ. Ca thủ thuật thành công sau gần hai giờ giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Lê Công Trí, Trưởng ê-kíp Can thiệp mạch thần kinh, đánh giá bệnh nhân cực kỳ may mắn bởi tỷ lệ tử vong ở trường hợp vỡ túi phình não hôn mê sâu (Glasgow dưới 8 điểm) lên tới 50-80% dù được cứu chữa. Xuất huyết dưới nhện là tình trạng máu chảy tràn vào khoang quanh não gây áp lực lớn, thường khởi phát đột ngột mà không cần yếu tố chấn thương.

Theo bác sĩ Trí, "sát thủ thầm lặng" này là các túi phình mạch máu não tồn tại dai dẳng, gần như không có triệu chứng cho đến khi vỡ. Nguyên nhân hình thành túi phình thường liên quan tổn thương thành mạch do tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, hoặc thói quen hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia. Một số ít trường hợp do di truyền, nhiễm khuẩn hoặc chấn thương.

Khi túi phình vỡ, người bệnh sẽ đối mặt với cơn đau đầu dữ dội chưa từng thấy (như búa bổ), kèm nôn ói, cứng gáy, chóng mặt, nhìn mờ, thậm chí co giật và mất ý thức nhanh chóng. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong hoặc chịu di chứng nặng nề như liệt, rối loạn nhận thức và sống thực vật.

Hiện chưa có biện pháp phòng ngừa tuyệt đối, song các bác sĩ khuyến cáo người dân có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu, đái tháo đường và duy trì lối sống lành mạnh. Đặc biệt, những người có tiền sử gia đình mắc bệnh lý mạch máu não hoặc thường xuyên đau đầu bất thường cần chủ động tầm soát bằng MRI hoặc CT sọ não, tuyệt đối không chủ quan tự điều trị tại nhà.

