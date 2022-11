Hôn mê, ngất trên đường do bị ong đốt

Phú ThọĐang chạy xe máy, người phụ nữ 32 tuổi đột nhiên bị ong đốt một nốt ở thái dương bên phải, khiến chị ngất trên vệ đường, hôn mê.

Ngày 22/11, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, cho biết nạn nhân được Trung tâm cấp cứu 115 xử trí sốc phản vệ tại chỗ, sau đó chuyển vào hồi sức cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện bệnh nhân còn phù nề nhẹ nhưng đã có phản xạ, tỉnh táo hơn. Tuy không xác định được loại ong nào đốt, song người bệnh may mắn được cấp cứu kịp thời, tiên lượng không quá nguy kịch, tiếp tục theo dõi.

Bác sĩ cho biết, khi bị ong đốt, nạn nhân sẽ đối diện với ba mối nguy hiểm: sốc phản vệ do nọc độc của ong; biến chứng suy đa tạng do nọc độc của ong (hay gặp nhất là suy thận cấp, suy gan cấp, rối loạn đông máu) và nhiễm trùng do vi khuẩn xâm nhập qua vết đốt của ong như khuẩn uốn ván. Trong đó, sốc phản vệ thường gặp nhất. Bệnh diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường và dễ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các triệu chứng sốc là mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, khó thở, tức ngực, mạch nhanh, huyết áp tụt, vật vã kích thích, có thể có tiếng thở rít, rối loạn ý thức, hôn mê, thậm chí tử vong. Nọc ong gây tổn thương tế bào cơ thể như tiêu cơ, hoại tử cơ vân cấp, suy thận cấp, tổn thương đa cơ quan...

Bác sĩ khuyến cáo khi bị ong tấn công, nạn nhân phải hết sức bình tĩnh và nhanh chóng ra khỏi khu vực có ong. Tuyệt đối không dùng nhánh cây, quần áo để xua vì càng xua, ong càng bu lại tấn công. Không chọc phá tổ ong; thường xuyên vệ sinh, phát quang bụi rậm quanh nhà; đứng hoặc ngồi im khi ong bay đến gần.

Trường hợp nuôi ong lấy mật, tiếp xúc gần thì cần mặc mũ áo quần phòng hộ kín. Khi vào rừng, đi dã ngoại, tránh mặc quần áo màu sặc sỡ; không dùng nước hoa, dầu gội đầu, mỹ phẩm... có mùi thơm và ngọt sẽ thu hút ong.

Bệnh nhân đang được theo dõi tích cực tại Bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Minh An