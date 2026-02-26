Hơn 950.000 lượt khách tham quan hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng

Hội hoa Phú Mỹ Hưng 2026 có chủ đề "Xuân gắn kết", thu hút hơn 950.000 lượt khách trong 10 ngày mở cửa, với đường hoa dài 700 m và hơn 100 gian hàng hoa kiểng.

Theo ban tổ chức, từ khi mở cửa ngày 11/2 (tức 24 tháng Chạp) lượng khách trung bình đạt khoảng 95.000 lượt mỗi ngày. Trong các ngày cao điểm như 28, 29 tháng Chạp và mùng 1, mùng 2 Tết, số lượt khách vượt 100.000 người một ngày.

Đông đảo khách tham quan hội hoa. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 có chiều dài khoảng 700 m, với nhiều tiểu cảnh được đầu tư quy mô, mang đậm tính nghệ thuật như: xuân gắn kết - vững bước tương lai, mã đáo thành công, xe ngựa bốn mùa, Thánh Gióng, linh vật ngựa cao 4,5 m, cánh buồm vươn xa, nhịp điệu tre Việt, phố ông đồ... Các khu tham quan mang đến không gian đầy sắc xuân, cùng những thông điệp về sự gắn kết, đoàn viên, phát triển, trở thành điểm du xuân lý tưởng cho người dân thành phố và các khu vực lân cận.

Nhiều du khách check-in chụp ảnh tại hội hoa. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Bên cạnh đường hoa, hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 còn có chợ hoa với trên 100 gian hàng hoa kiểng của các nhà vườn đến từ Bến Tre, Đồng Tháp, Đồng Nai, TP HCM... hút đông đảo khách tham quan, mua sắm. Ngoài thu hút khách đến du xuân, thưởng ngoạn, hình ảnh đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 còn được lan tỏa rộng rãi trên không gian mạng với nhiều ảnh check-in của du khách, những clip review của các tiktoker, youtuber...

Hội hoa có trên 100 gian hàng hoa kiểng của các nhà vườn. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Khởi nguồn từ chợ hoa do Công ty Phú Mỹ Hưng tổ chức năm 2004 nhằm phục vụ cư dân. đến nay, sau 22 lần tổ chức, hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng đã thu hút khoảng 18 triệu lượt khách tham quan. Năm 2012, sự kiện được UBND TP HCM công nhận là một trong những địa điểm tổ chức hội hoa chính thức của thành phố.

(Nguồn: Phú Mỹ Hưng)