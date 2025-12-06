Hơn 900 người chết do lũ lụt trên đảo của Indonesia

Hơn 900 người thiệt mạng và hàng trăm người vẫn mất tích do lũ lụt, lở đất trên đảo Sumatra, nhiều người sống sót đối mặt nguy cơ bị đói.

Cơ quan ứng phó thiên tai Indonesia hôm nay cho biết 908 người đã thiệt mạng và 410 người vẫn mất tích sau khi mưa lớn gây lũ lụt, lở đất ở ba tỉnh gồm Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra trên đảo Sumatra.

Tại Aceh và Bắc Sumatra, lũ lụt cuốn trôi đường sá, vùi lấp nhà cửa trong bùn lầy và cắt đứt nguồn cung ứng nhu yếu phẩm. Thống đốc Aceh Muzakir Manaf cho biết các đội cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm thi thể trong bùn "sâu đến thắt lưng".

Nạn đói là một trong những mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với các ngôi làng hẻo lánh và khó tiếp cận. "Nhiều người cần nhu yếu phẩm cơ bản. Chưa thể tiếp cận được khu vực xa xôi hẻo lánh ở Aceh. Người dân không chết vì lũ nữa, mà vì đói", ông Muzakir nói.

Toàn bộ những ngôi làng ở huyện Aceh Tamiang đều bị cuốn trôi. "Aceh Tamiang bị tàn phá hoàn toàn. Nhiều làng, xã chỉ còn lại cái tên", Thống đốc Muzakir cho hay.

Đường sá ngập bùn lầy và gia súc chết ở huyện Aceh Tamiang, tỉnh Aceh ngày 6/12. Ảnh: AFP

Fachrul Rozi, cư dân Aceh Tamiang, cho biết anh phải chen chúc cùng những người khác trong cửa hàng cũ suốt tuần qua do nước lũ dâng cao. "Chúng tôi ăn bất cứ thứ gì có sẵn và giúp đỡ nhau bằng chút nhu yếu phẩm ít ỏi mà mỗi người mang theo", anh cho hay.

Cư dân Munawar Liza Zainal ở Aceh tỏ ra bất mãn vì chính phủ Indonesia chưa ban bố tình trạng thảm họa quốc gia. "Đây là thảm họa bất thường và phải ứng phó bằng biện pháp đặc biệt", anh nói, phản ánh nỗi bức xúc của nhiều nạn nhân lũ lụt.

Ban bố thảm họa quốc gia sẽ giúp giải phóng nguồn lực và tạo điều kiện để cơ quan chính phủ phối hợp ứng phó hiệu quả hơn. Các nhà phân tích cho rằng Indonesia do dự ban bố tình trạng thảm họa cũng như kêu gọi viện trợ từ nước ngoài vì điều đó sẽ cho thấy họ không đủ khả năng ứng phó.

Chính phủ Indonesia tuần này khẳng định có thể xử lý tốt hậu quả thiên tai. Tổng thống Prabowo Subianto cho hay tình hình đang được cải thiện và các biện pháp hiện tại là đủ.

Hơn 1.790 người đã thiệt mạng do thiên tai xảy ra trên khắp Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam từ cuối tháng trước.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)