Hơn 900 chứng chỉ hành nghề y được cấp trái quy định

Cần Thơ920 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y không đúng quy định, có dấu hiệu làm giả nhưng vẫn được ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng cũ chấp thuận.

Thanh tra TP Cần Thơ ngày 27/8 đã chuyển hồ sơ, tài liệu sai phạm tại Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cũ (hiện đã hợp nhất với Cần Thơ) sang Công an thành phố, kiến nghị điều tra dấu hiệu của các tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức...

Trụ sở Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cũ. Ảnh: An Bình

Trước đó, hồi cuối tháng 6, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng ban hành kết luận về hoạt động của Sở Y tế trong việc cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề; giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Kết quả thể hiện, Trung tâm Y tế, Trạm y tế trên địa bàn đã cấp giấy xác nhận thực hành, nhưng không tổ chức thực hành đối với 363 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; 45 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y có dấu hiệu làm giả con dấu.

Ngoài ra, Trưởng phòng, Phòng nghiệp vụ Y đã thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề đối với 512 hồ sơ không đúng quy định.

Cơ quan thanh tra còn phát hiện các phòng chức năng trình lãnh đạo Sở Y tế thanh toán tiền làm thêm giờ, khen thưởng hơn 689 triệu đồng để hỗ trợ cho Hội đồng tư vấn, Tổ Thư ký, Bộ phận giúp việc sai quy định.

An Bình