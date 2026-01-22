Hơn 90.000 sản phẩm bất động sản phát triển quanh các trục hạ tầng lớn

Gần 90.000 sản phẩm bất động sản đang triển khai dọc các tuyến vành đai, metro tại Hà Nội và TP HCM, cho thấy xu hướng dịch chuyển nguồn cung theo hạ tầng giao thông.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Datxanh Services, năm 2025 nguồn cung nhà ở mới tại Hà Nội và TP HCM tiếp tục tập trung dọc các tuyến hạ tầng giao thông lớn như vành đai, quốc lộ và hệ thống metro. Tổng lượng sản phẩm đang và chuẩn bị triển khai quanh các trục này ước đạt hơn 90.000 căn.

Tại Hà Nội, nguồn cung phân bổ theo các tuyến vành đai với xu hướng tăng dần ra khu vực ngoại vi. Dọc Vành đai 1 và Vành đai 2, nguồn cung năm 2025 đạt khoảng 10.914 sản phẩm, chủ yếu đến từ các dự án cải tạo, tái phát triển đô thị và khu phức hợp quy mô vừa. Khu vực dọc Vành đai 3 và Vành đai 3.5 ghi nhận khoảng 17.232 sản phẩm. Riêng tuyến Vành đai 4 phía Bắc chiếm tỷ trọng lớn nhất, với hơn 35.350 sản phẩm đang được triển khai.

Tương tự, TP HCM và khu vực lân cận cũng ghi nhận nguồn cung mới tập trung dọc các trục giao thông liên vùng. Cụ thể, khu vực Vành đai 2 hiện có gần 7.000 sản phẩm nhà ở đang triển khai; Vành đai 3 ghi nhận 11.066 sản phẩm; tuyến Vành đai 4 là khoảng 15.469 sản phẩm. Riêng trục Quốc lộ 13 cũng đã có hơn 11.090 sản phẩm bất động sản đang triển khai. Bên cạnh hàng chục nghìn căn hộ khác đang được phát triển quanh tuyến Quốc lộ 1K, cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn và tuyến metro số 2 (Bình Dương cũ)...

Ở góc nhìn dài hạn, các số liệu cũng cho thấy xu hướng phát triển bất động sản gắn với hạ tầng ngày càng rõ nét. Theo nghiên cứu của chuyên trang Batdongsan, sau một thập kỷ, số dự án triển khai dọc các tuyến vành đai tại Hà Nội tăng gấp 2,6 lần, còn TP HCM tăng gấp 3,2 lần.

Cụ thể, trước năm 2015, khu vực TP HCM và vùng ven quanh các tuyến Vành đai 2, 3 và 4 chỉ có khoảng 324 dự án chung cư. Đến nay, con số này đã tăng lên khoảng 1.050 dự án, với tỷ trọng lớn nằm trong bán kính 20-40 km tính từ trung tâm, dọc các tuyến Vành đai 3 và 4. Tại Hà Nội, số dự án quanh các tuyến Vành đai 1, 2 và 3 tăng từ gần 270 dự án năm 2015 lên hơn 700 dự án hiện nay, phản ánh sự mở rộng không gian đô thị theo các trục giao thông chính.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây quanh nút giao thông Vành đai 2 TP HCM. Ảnh: Giang Anh

Ghi nhận của VnExpress cho thấy, dọc các trục hạ tầng lớn tại TP HCM, nhiều dự án nhà ở đang được các chủ đầu tư triển khai với quy mô từ vài trăm đến hàng nghìn căn mỗi dự án. Riêng trên tuyến Quốc lộ 13, hiện có hơn 20 dự án chung cư đã và đang xây dựng, gồm Diamond Sky, Happi One Mori, Ava Center, Habitat, A&T Saigon Riverside, Thuận An 1 & 2, One Era, Bcons New Sky, Emerald Garden View, Hồ Gươm Xanh...

Tại khu vực Vành đai 3, bên cạnh các khu đô thị quy mô lớn đã hình thành như Vinhomes Grand Park và Đông Tăng Long, thị trường tiếp tục ghi nhận nguồn cung mới từ các dự án The Gió, MT Eastmark City, The 9 Stellars, Sycamore. Trong khi đó, dọc tuyến Quốc lộ 1K và cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn, hàng loạt dự án chung cư của các chủ đầu tư như Bcons, Phú Đông Group, Hưng Thịnh, TBS Group, Gamuda Land, Lê Phong, An Gia đang được triển khai, với tổng quy mô lên tới hàng chục nghìn căn.

Diễn biến này theo giới chuyên gia là phù hợp với xu hướng phát triển tất yếu của các đô thị trong dài hạn, khi hạ tầng giao thông ngày càng đóng vai trò dẫn dắt không gian nhà ở. Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Việt Nam, cho rằng nếu nhìn trong lát cắt khoảng 10 năm, không gian phát triển đô thị tại Hà Nội và TP HCM đã mở rộng rõ rệt theo các trục hạ tầng lớn, đặc biệt là hệ thống vành đai và metro. Sự gia tăng nguồn cung chung cư dọc các tuyến này phản ánh xu hướng chuyển dịch từ mô hình phát triển tập trung sang đa cực, hình thành các hành lang đô thị mới gắn với giao thông.

Theo ông Kiệt, hạ tầng được đầu tư đồng bộ không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra dư địa phát triển cho khu vực ven đô. Khi chi phí và thời gian đi lại ngày càng được người mua coi trọng, những dự án có khả năng kết nối trung tâm trong khoảng 20-30 phút đang có lợi thế, khi tiêu chí lựa chọn nhà ở dần chuyển từ vị trí hành chính sang khả năng tiếp cận và chất lượng sống.

Ở góc độ thị trường, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan, đánh giá dòng vốn dịch chuyển ra các khu vực vành đai là hệ quả tất yếu trong bối cảnh quỹ đất trung tâm hạn hẹp, chi phí phát triển tăng cao, trong khi nhu cầu nhà ở tại các đô thị lớn vẫn duy trì ở mức cao. Hạ tầng giao thông trở thành yếu tố then chốt giúp bất động sản vùng ven cải thiện khả năng cạnh tranh về sử dụng thực tế.

Ông Quốc Anh đánh giá, khác với các giai đoạn trước, làn sóng phát triển hiện nay gắn chặt hơn với tiến độ triển khai hạ tầng, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng đón đầu quy hoạch. Thị trường đang đánh giá lại giá trị dự án dựa trên khả năng khai thác, qua đó giúp mặt bằng giá và thanh khoản ổn định hơn.

Từ góc độ quy hoạch, các chuyên gia cho rằng xu hướng bám hạ tầng đang góp phần tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa trung tâm, giảm áp lực cho khu vực lõi. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ đạt được khi việc phát triển nhà ở đi kèm quy hoạch đồng bộ về hạ tầng xã hội, việc làm và dịch vụ. Nếu thiếu các yếu tố này, nguy cơ hình thành những khu đô thị kém sức sống vẫn hiện hữu.

Trong trung và dài hạn, bất động sản bám hạ tầng được dự báo tiếp tục là trục phát triển chính khi đầu tư công được đẩy mạnh và mô hình đô thị đa trung tâm dần hình thành. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý quy hoạch và kiểm soát phát triển dự án nhằm đảm bảo chất lượng đô thị và tính bền vững của thị trường.

Phương Uyên