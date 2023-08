Hơn 800 học sinh tham gia Trại hè kỹ năng New Zealand 2023

Trại hè Kỹ năng tương lai New Zealand 2023 thu hút hơn 170 đội thi với khoảng 850 học sinh trên toàn quốc tham gia, thể hiện ước mơ của bản thân.

Chương trình là sáng kiến giáo dục của Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) với mục tiêu truyền cảm hứng về lĩnh vực khoa học máy tính và tăng cường khả năng giao tiếp trong môi trường liên văn hóa cho học sinh Việt Nam. Trại hè cũng hướng tới giúp học sinh khám phá bản thân, trau dồi và dần hoàn thiện kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu.

Sau vòng sơ tuyển, ban tổ chức đã chọn ra 20 đội xuất sắc để tham dự các trại hè trực tiếp và trực tuyến tại TP HCM và Hà Nội. Trước thử thách xây dựng một trang web giới thiệu về bản thân trong tương lai, top 20 áp dụng kỹ năng số và ngoại ngữ được trau dồi trong suốt trại hè để "vẽ" nên những bức tranh về ước mơ, hoài bão của bản thân. Kết quả, top 8 được đánh giá cao nhất tiếp tục tham gia phần thuyết trình dự án.

Đội thi đạt giải Quán quân - The Syntax Squad thuyết trình về trang web giới thiệu bản thân trong tương lai. Ảnh: ENZ

Lễ tổng kết và trao giải Trại hè Kỹ năng tương lai New Zealand 2023 diễn ra vào sáng ngày 23/7 với sự tham gia của Ông Scott James - Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP HCM, đại diện Cơ quan Giáo dục New Zealand và các đơn vị đối tác.

Chung cuộc, ba đội xuất sắc sẽ tiến vào sân chơi quốc tế tại Trại hè Lập trình quốc tế New Zealand - châu Á 2023, gồm: The Syntax Squad giành giải Nhất; Saigonplatypus và Sandbox Junior Techclub đạt giải Nhì.

Đội Mighty Pythons biểu diễn ca khúc "Que Sera Sera" tại lễ trao giải. Ảnh: ENZ

Đại diện ban tổ chức nhận xét, tác phẩm của các công dân toàn cầu tương lai thể hiện thế giới quan và tầm nhìn sáng tạo, hướng về tương lai. Trong đó, em Quang Đăng (đội Sandbox Junior Tech Club, Trường Vinschool tại Hà Nội) muốn trở thành người chế tạo robot AI để chữa bệnh trầm cảm cho con người; đội Saigonplatypus (Trường THCS Lê Quý Đôn và THCS Tây Úc - TP HCM) xây dựng "Tập đoàn Capybus" để hỗ trợ trẻ em vùng cao hay Khánh Chi (đội 5 Raccoons - Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc) muốn phát minh bộ sách để tất cả mọi người có thể tiếp cận, kể cả người khuyết tật.

"Hàng trăm ước mơ đa sắc màu của các em đều thể hiện điểm chung là tinh thần hướng đến cộng đồng", vị đại diện nói thêm.

Chị Phạm Thị Mai Anh - phụ huynh của Quỳnh Tiên (đội The Syntax Squad, Vin School TP HCM) cho biết, đề bài này đã giúp con gái chị có cơ hội cùng với các bạn nghiêm túc suy nghĩ về các câu hỏi "Mình sẽ là ai" "Mình sẽ đóng góp gì", "Mình sẽ sống như thế nào" và "cần những kỹ năng gì".

"Tôi rất vui khi thấy các con bắt đầu có định hướng, ước mơ đẹp, nhân văn cho tương lai. Tương lai sẽ đầy biến động nhưng tôi tin rằng các con đã thật sự sẵn sàng để đón nhận", chị nói thêm.

Các thí sinh cùng người thân tham gia lễ trao giải. Ảnh: ENZ

Tham dự sự kiện trao giải, chị Nguyễn Thùy Nhiên (chị gái em Quỳnh Như - đội ULAND) cũng cho biết, trại hè đã giúp Như có cơ hội giao lưu với bạn bè đồng trang lứa trên khắp đất nước, đồng thời, là bước đệm vững chắc cho hành trang tương lai.

"Tôi cho rằng, đối với phụ huynh và những người làm giáo dục, niềm vui không chỉ đến từ thành tựu lớn của các em, mà còn là những bước tiến nhỏ, kỹ năng hoàn thiện mỗi ngày qua các sân chơi bổ ích, thiết thực như chương trình này", chị chia sẻ thêm.

Nhật Lệ