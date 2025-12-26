Hơn 70 ôtô chờ khách lái thử tại triển lãm ôtô lớn nhất Việt Nam

Dàn ôtô từ 13 hãng tề tựu tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, chờ đón khách tìm hiểu, lái thử.

Ngày 26/12, Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 (Vietnam Mobility Show - VnMS) do báo VnExpress tổ chức khai mạc. Ở khu vực lái thử sa hình lẫn đường trường, 13 thương hiệu ôtô với hơn 70 sản phẩm từ sedan, SUV đến MPV đã sẵn sàng đón khách.

VnMS 2025 là kỳ triển lãm quy mô lớn nhất từ trước đến nay sau 5 lần tổ chức, bắt đầu từ 2021, trong khuôn khổ Car Awards. Số lượng xe lái thử cho khách tại sự kiện lần này cũng nhiều nhất.

Sở hữu dàn xe hùng hậu nhất cho khách trải nghiệm là VinFast, thương hiệu ôtô hiện bán chạy nhất tại Việt Nam tính đến tháng 11. Hãng mang đến hơn 20 mẫu xe lái thử, gồm ôtô lẫn xe máy và tất cả đều thuần điện.

Toàn bộ sản phẩm ôtô của VinFast như VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 đều có mặt tại triển lãm. Hãng còn trưng bày và cho khách trải nghiệm thực tế những mẫu xe thuộc diện hàng "hot" như Limo Green, chiếc MPV thuần điện ăn khách nhất thị trường, Minio Green, CUV cỡ nhỏ với giá dễ tiếp cận nhất. Đặc biệt, EC Van, mẫu xe tải thuần điện đầu tiên của hãng cũng sẽ góp mặt.

Ở mảng xe máy điện, ngoài các sản phẩm đã bán từ 2-3 năm qua, VinFast còn đem đến các mẫu xe mới nhất như Flazz, Vero X, Zgoo. Đây là cơ hội hiếm hoi cho khách hàng trải nghiệm tất cả mẫu xe máy điện của hãng Việt trước khi đưa ra lựa chọn.

Các thương hiệu Nhật như Suzuki, Subaru, Honda, Mitsubishi cũng chuẩn bị sẵn dàn xe hàng chục chiếc chờ khách lái thử. Với Suzuki, hãng góp mặt với toàn bộ dải sản phẩm xe con như Jimny, XL7, Swift và đặc biệt là tân binh Fronx ở phân khúc CUV cỡ A+.

Honda CR-V trên đường thử của VnMS 2025.

Ngoài Outback, Crosstrek, tâm điểm chú ý trong dàn xe Subaru là sự xuất hiện của Forester, mẫu CUV cỡ C vừa bán thế hệ mới từ tháng 11. Nhiều khách hàng cho biết muốn so sánh độ hoàn thiện thiết kế của Forester khi chuyển từ nhập Thái Lan sang Nhật Bản. Đồng thời hiệu suất của động cơ mới, loại 2.5 cải thiện như thế nào so với loại 2.0 trên bản cũ.

Với Mitsubishi, những mẫu xe chủ lực của hãng như Xpander, Xforce, Attrage, Triton đều có sẵn xe cho khách trải nghiệm trên đường trường. Đặc biệt, tân binh Destinator cũng lần đầu diện kiến khách hàng thủ đô thông qua một triển lãm quy mô lớn.

Các hãng xe Trung Quốc cũng mang đến đa dạng các mẫu xe trên sa hình lẫn đường trường. Dongfeng có Box, Mage và Huge. Lynk & Co sẵn các lựa chọn 06, 08, 09 và 03+. Những khách quan tâm Geely có thể trải nghiệm các mẫu Coolray, EX5 hay Monjaro.

Skoda đem 5 mẫu xe đến sự kiện VnMS 2025. Khách có cơ hội lái thử toàn bộ sản phẩm, gồm Kodiaq, Karoq, Kushaq, Slavia, Octavia.

Hyundai tham gia với 5 dòng xe lái thử, trải đều ở các phân khúc. Hãng xác nhận các mẫu Santa Fe hybrid, Tucson, Creta, Ioniq 5, Palisade và Elantra N sẽ góp mặt trên đường lái thử.

Chất Đức duy nhất tại triển lãm - Volkswagen - chuẩn bị sẵn các dòng Teramont X, Touareg, Viloran cho khách trải nghiệm. Đây đều là những dòng xe thuộc hàng bán chạy nhất của hãng. Riêng Golf R, mẫu hatchback hiệu năng cao sẽ khuấy động khu trình diễn thể thao Motorsport.

Vietnam Mobility Show 2025 - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện. Triển lãm diễn ra trong ba ngày, 26-28/12, mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Bên cạnh những mẫu xe trưng bày và lái thử, khách tham quan có thể đến khu vực Car Care dành cho các chủ sở hữu quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng xế yêu, hay Car Community là không gian dành cho hoạt động cộng đồng của các hãng xe. Cả gia đình còn có thể cùng nhau giải trí, xả stress cuối tuần với những hoạt động thể chất như giải chạy Carlympic với đường chạy 1,5 km xung quanh triển lãm, khu vực trò chơi và những góc ẩm thực hấp dẫn.

Phạm Trung