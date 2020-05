Hơn 67.000 người chết vì nCoV tại Mỹ

Mỹ ghi nhận thêm hơn 1.500 người chết vì nCoV, nâng tổng ca tử vong lên hơn 67.000 trong hơn 1,1 triệu ca nhiễm.

Thêm 1.540 người chết vì nCoV tại Mỹ trong 24 giờ qua, cao hơn mức 1.130 hôm trước, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 67.293. Mỹ xác nhận 27.851 ca nhiễm mới, thấp hơn mức 36.007 hôm trước, nâng tổng số lên 1.158.881. Với các số liệu này, Mỹ tiếp tục là vùng dịch có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới.

New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nhất từ Covid-19 với 319.213 ca nhiễm, tăng 3.991 so với hôm trước. Bang này ghi nhận thêm 299 người chết, cao hơn mức 289 hôm trước, nâng tổng số ca tử vong lên 24.368. Thống đốc Andrew Cuomo nói bang New York sẽ tiếp tục yêu cầu dân chúng đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng nơi họ không thể thực hiện "cách biệt cộng đồng".

Bệnh viện dã chiến tại Công viên Trung tâm của thành phố New York dừng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 từ ngày 4/5, có thể đóng cửa sau hai tuần nữa khi số ca nhiễm mới có chiều hướng giảm. Bệnh viện này đã điều trị cho 191 bệnh nhân nhiễm nCoV.

Nhân viên y tế đưa một bệnh nhân lên xe cứu thương tại thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ, ngày 27/4. Ảnh: Reuters

Khoảng một nửa số bang tại Mỹ đã nới các biện pháp hạn chế để ngăn dịch bệnh lây lan từ 1/5, khi số ca nhiễm mới bắt đầu giảm hoặc ổn định. Bang Texas cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại theo từng phần, các cửa hàng bán lẻ và trung tâm thương mại được duy trì 25% công suất. Tại Georgia, gần như mọi doanh nghiệp đã hoạt động trở lại.

Giới chức một số bang khác tiếp tục thận trọng khi nới phong tỏa. Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer quyết định gia hạn các biện pháp an toàn để bảo vệ nhân viên cùng khách hàng ở các hiệu thuốc và cửa hàng tiện lợi. Khách hàng phải che mặt khi vào mua hàng, các cơ sở kinh doanh phải dành ít nhất hai tiếng mỗi tuần cho nhóm dễ bị tổn thương, phải thông báo cho các lao động khác khi có nhân viên nhiễm nCoV.

Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 3,5 triệu ca nhiễm nCoV, hơn 244.000 người chết và hơn 1,1 triệu người đã hồi phục.

Nguyễn Tiến (Theo CNN, WoM)