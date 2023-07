Hơn 61.000 người châu Âu có thể chết vì nắng nóng năm ngoái

Châu Âu ghi nhận hơn 61.000 người chết vì nắng nóng năm ngoái và con số này có thể tăng lên gần 100.000 ca tử vong mỗi năm, theo nghiên cứu mới nhất.

Viện Sức khỏe Toàn cầu Barcelona và Viện nghiên cứu sức khỏe INSERM của Pháp hôm 10/7 công bố nghiên cứu dựa trên dữ liệu về nhiệt độ và tỷ lệ tử vong năm 2015-2022 của 823 khu vực trên 35 quốc gia châu Âu, với tổng số 543 triệu người.

Dựa vào các mô hình tính toán, họ ước tính khoảng 61.672 ca tử vong liên quan nắng nóng ở châu Âu từ ngày 30/5/2022 tới 4/9/2022. Trong đó, đợt nắng nóng gay gắt nhất mùa hè năm ngoái, diễn ra từ 18 đến 24/7, đã cướp đi sinh mạng của hơn 11.600 người.

"Đó là số ca tử vong rất lớn. Chúng tôi hiểu tác động từ nắng nóng tới tỷ lệ tử vong sau năm 2003, nhưng với phân tích này, chúng tôi thấy rằng vẫn còn rất nhiều việc cần làm để bảo vệ người dân", Hicham Achebak, nhà nghiên cứu của INSERM, nói.

Người dân trên đường phố London, Anh, hồi tháng 7/2022. Ảnh: AFP

Theo nghiên cứu, Pháp tăng 2,43 độ C so với năm ngoái, mức tăng nhiệt lớn nhất trong khu vực. Theo sau là Thụy Sĩ, Italy, Hungary với mức tăng nhiệt lần lượt là 2,3 độ, 2,28 độ và 2,13 độ C.

Italy là quốc gia châu Âu ghi nhận số ca tử vong vì nắng nóng cao nhất, với 18.010 người. Theo sau là Tây Ban Nha và Đức với lần lượt 11.324 và 8.173 người. Nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn các ca tử vong vì nắng nóng là người trên 80 tuổi và 63% ca tử vong là nữ giới.

Các nhà nghiên cứu nhận định đến năm 2040, châu Âu có thể sẽ ghi nhận hơn 94.000 ca tử vong do nắng nóng và đến năm 2050, con số này có thể tăng lên hơn 120.000.

"Những dự đoán này dựa trên mức dễ tổn thương của người dân hiện nay và nhiệt độ trong tương lai. Nếu chúng ta có những biện pháp phòng ngừa hiệu quả, ảnh hưởng sẽ giảm bớt", nhà nghiên cứu Achebak nói.

Thế giới được đánh giá nóng lên gần 1,2 độ C kể từ giữa những năm 1800, trong khi châu Âu năm ngoái được đánh giá nóng hơn khoảng 2,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng châu Âu đang nóng lên nhanh gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Ngọc Ánh (Theo AFP)