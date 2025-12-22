Hơn 60 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Bà Rịa - Vũng Tàu

TP HCM66 người nhập viện với các triệu chứng đau bụng dữ dội, tiêu chảy, nôn ói sau khi ăn bánh mì mua ở tiệm Ngọc Hà, phường Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tiếp nhận hàng chục người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, trong đó nhiều ca nặng với các triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy đang được điều trị.

Bà Dương Thị Khanh, một bệnh nhân, cho biết tối 19/12 trên đường từ Đồng Nai về nhà ở xã Đất Đỏ đã ghé tiệm bánh mì Ngọc Hà mua 6 ổ cho 6 người trong gia đình ăn. Sáng hôm sau, cả 6 người đều nôn ói, đau bụng dữ dội, sốt phải nhập viện cấp cứu. Đến sáng nay bà và con trai vẫn còn đau bụng, tiêu chảy.

Cũng mua bánh mì ăn sáng 19/12, chị Lê Thị Thảo Vy ở xã Châu Pha, tối cùng ngày bị đau bụng, nôn ói, sốt. Sau khi tự mua thuốc điều trị không thuyên giảm, chị nhập viện cấp cứu.

Một người bệnh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa sau khi ăn bánh mì Ngọc Hà. Ảnh: Nhi Hoàng

Theo UBND phường Phú Mỹ, khoảng 15h hôm qua nhận được thông tin từ một phòng khám về những trường hợp đầu tiên nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Tiến hành rà soát, chính quyền địa phương ghi nhận từ ngày 19-21/12, tổng cộng 66 ca nhập viện, trong đó Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa 23 ca, Trung tâm y tế Phú Mỹ và các phòng khám trong khu vực ghi nhận 43 ca. Sau khi điều trị, các bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, một số xuất viện. Điểm chung của bệnh nhân là xuất hiện triệu chứng sau ăn bánh mì mua tại tiệm Ngọc Hà.

Lực lượng chức năng kiểm tra ghi nhận bánh mì Ngọc Hà có hai điểm kinh doanh ở số 964 Độc Lập và Tổ 5 khu phố Phước Lập, trung bình bán khoảng 800 ổ mỗi ngày. Tuy nhiên, cơ sở này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm hay giấy khám sức khỏe của chủ và nhân viên. Nhiều nguyên liệu như bánh mì, rau, dưa leo... không có hợp đồng mua bán.

Hiện các tiệm bánh mì này đã đóng cửa.

UBND phường Phú Mỹ cho biết kiến nghị Sở An toàn thực phẩm TP HCM hỗ trợ điều tra, lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm làm rõ nguyên nhân.

Một tháng rưỡi qua xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì. Đầu tháng 11 hơn 300 người tại TP HCM ngộ độc sau ăn bánh mì mua ở hệ thống tiệm bánh mì ở Gò Vấp và Bình Thạnh, nguyên nhân do pate nhiễm khuẩn Salmonella. Giữa tháng 12, hơn 200 người tại Quảng Ngãi ngộ độc sau ăn bánh mì bán tại một chuỗi tiệm bánh mì nổi tiếng ở địa phương, nguyên nhân là món chả, rau ăn kèm nhiễm khuẩn Salmonella.

Trường Hà