Hơn 6.000 người dự sự kiện ra quân tổ hợp Alumi Premium

Hơn 6.000 chuyên viên kinh doanh từ 90 đại lý tham dự lễ kick-off tổ hợp căn hộ cao tầng Alumi Premium tại Alluvia City, ngày 18/12.

Không gian sự kiện ngoài trời được tổ chức quy mô lớn, kết hợp công bố thông tin dự án với chuỗi tiết mục biểu diễn được dàn dựng như một đại nhạc hội.

Tổ hợp căn hộ nằm trong đô thị sinh thái khoáng nóng Alluvia City do Xuân Cầu Holdings làm chủ đầu tư. Ông Nguyễn Hồng Phương - Phó tổng giám đốc cho biết, dự án được định vị là khu cao tầng năng động, hiện đại, có khả năng tăng giá trị theo hạ tầng khu vực.

Không khí tại lễ kick-off Alumi Premium. Ảnh: Xuân Cầu Holdings

Ở góc độ phân phối, bà Dương Thị Thu Hiền - Phó tổng giám đốc thường trực Tổng đại lý Noblex nhận định, tổ hợp này sở hữu nhiều lợi thế như tiện ích từ nguồn khoáng nóng tự nhiên hiếm có ven sông Hồng, môi trường sống gắn với cảnh quan sông nước và vi khí hậu mát lành, cùng giải pháp thiết kế căn hộ 5 sao tối ưu công năng. Những yếu tố này tạo nền tảng để các đơn vị phân phối tiếp cận nhu cầu ở thực lẫn đầu tư dài hạn.

Cùng quan điểm, ông Phan Cao Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Global Property, cho rằng sức hút của dự án gia tăng trong bối cảnh trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vừa khởi công ngày 19/12. Theo ông, vị trí liền kề khu vực quy hoạch lớn của dự án này giúp Alluvia City và Alumi Premium có lợi thế đón đầu dòng dịch chuyển của thị trường.

Alumi Premium nằm gần vành đai 3.5, kết nối trực tiếp với cầu Ngọc Hồi, rút ngắn thời gian di chuyển về phố cổ bên trong vành đai 1 chỉ còn khoảng 25 phút. Ảnh: Xuân Cầu Holdings

Nằm trong đại đô thị Alluvia City, tổ hợp cao tầng Alumi có quy mô 7 tòa tháp, trong đó tòa Alumi Premium được giới thiệu đầu tiên với 4 tòa tháp cao 39 tầng cùng hơn 2.000 căn hộ cao cấp .

Theo chủ đầu tư, các khối tháp được thiết kế theo dạng chữ thập đa cánh, tăng số lượng căn góc và khả năng đón gió tự nhiên từ sông Hồng. Hệ logia bám mặt kết hợp chiều sâu căn hộ hợp lý giúp tất cả các phòng đều có ánh sáng. Mặt đứng sử dụng kính Low-E ba lớp chạm sàn, mở rộng tầm nhìn panorama không giới hạn hướng sông và mảng xanh cảnh quan.

Tầm nhìn panorama hướng sông, hướng mặt nước và thảm thực vật xanh cùng luồng gió sông mang đến không gian sống như nghỉ dưỡng cho cư dân. Ảnh: Xuân Cầu Holdings

Theo đại diện dự án, tiêu chí thiết kế hướng tới giá trị sử dụng lâu dài, thay vì tập trung hiệu ứng ngắn hạn. Nội thất cao cấp nhập khẩu châu Âu cùng các vật liệu được lựa chọn kỹ lưỡng, hướng tới độ bền vững lâu dài thay vì chỉ đẹp ở thời điểm bàn giao.

Cư dân Alumi Premium được thụ hưởng hệ tiện ích nội khu gồm ba tầng hầm đỗ xe, khối thương mại - dịch vụ, bể bơi ngoài trời, cầu cảnh quan liên tòa và vườn trên cao. Điểm khác biệt là không gian trải nghiệm khoáng nóng tự nhiên chăm sóc sức khỏe quanh năm ngay chân nhà, bên cạnh đó là trung tâm Alluvia Onsen Center trong khu đô thị.

Phối cảnh thiết kế bên trong căn hộ. Ảnh: Xuân Cầu Holdings

Ngoài ra, Alluvia City còn được quy hoạch bến du thuyền, trường học liên cấp quốc tế, bệnh viện, các tuyến dạo bộ, không gian cà phê và giải trí ven sông, hướng tới mô hình đô thị sinh thái đa thế hệ. Sau lễ kick-off, hệ thống đại lý cho biết, thị trường ghi nhận nguồn cầu lớn và sẽ tập trung tối ưu nguồn lực để triển khai giai đoạn giới thiệu Alumi Premium ra thị trường.

Song Anh