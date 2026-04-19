Hơn 50% sinh viên Bách khoa Hà Nội làm ở doanh nghiệp có vốn ngoại

Hơn 50% sinh viên tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội làm việc tại các doanh nghiệp FDI hoặc ra nước ngoài làm việc.

Tại Ngày hội việc làm sáng 19/4, PGS. TS Huỳnh Đăng Chính, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), cho biết trong đó, số ra nước ngoài làm việc chiếm khoảng 10-15%.

So với khảo sát năm 2024 của trường, tỷ lệ tăng ít nhất 3%. Theo ông Chính, nhóm này thăng tiến nhanh, có vị trí cao sau khoảng ba tháng làm việc với thu nhập "rất tốt".

"Điều đó cho thấy sinh viên Bách khoa vững kiến thức nền tảng, năng lực ngoại ngữ, khả năng thích ứng và tiếp thu văn hóa doanh nghiệp nhanh", ông nói.

Với số còn lại, phần lớn làm việc cho các công ty của Việt Nam, startup, viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, tổ chức phi chính phủ... Khoảng 5-10% học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ, cả trong nước và quốc tế.

Lương khởi điểm của sinh viên tốt nghiệp HUST năm 2024

Theo ông Chính, từ con số thống kê, Đại học Bách khoa Hà Nội xây dựng chiến lược tăng tỷ lệ sinh viên làm việc ở các doanh nghiệp trên toàn cầu. Điều này sẽ tạo ra thế hệ tương lai có khả năng học hỏi, thích ứng ở các điều kiện khác nhau, sau đó quay lại giúp phát triển đất nước.

Một trong những giải pháp là gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, đồng hành trong đào tạo, nghiên cứu, phát triển công nghệ và đưa các sản phẩm đổi mới sáng tạo ra thị trường.

Bà Nguyễn Khánh Ly, Trưởng phòng cấp cao Bộ phận Nhân sự Công ty TNHH Denso Việt Nam, thuộc Tập đoàn Denso Nhật Bản, nhìn nhận để thích ứng nhanh với với doanh nghiệp, sinh viên còn cần tự nâng cao tinh thần học hỏi và khả năng đối đầu với thử thách. Với công ty có yếu tố nước ngoài như Denso, ứng viên giỏi ngoại ngữ được ưu tiên.

"Mức lương cơ bản với sinh viên mới ra trường là 11,5 triệu đồng. Nhưng nếu biết thêm tiếng Anh và tiếng Nhật, các em có thêm khoản phụ cấp 3 triệu đồng", bà Ly cho biết.

Còn theo ông Maeda Ryota, Trưởng Bộ phận Phát triển sản phẩm, Công ty THHH Công nghệ Máy văn phòng Kyocera Việt Nam, các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam có mục tiêu mở rộng quy mô nên mong muốn tìm kiếm ứng viên có khả năng trở thành lãnh đạo giỏi trong tương lai. Vì vậy, kỹ năng lãnh đạo được chú trọng.

Mang theo CV đến Ngày hội việc làm để ứng tuyển, Đặng Quyết Tiến, sinh viên năm cuối ngành Toán - Tin, nhìn nhận rõ hơn các yêu cầu của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Nam sinh hiện học thêm tiếng Anh với mục tiêu có chứng chỉ IELTS 6.5-7.0 vào tháng 9, cùng thời điểm lấy bằng tốt nghiệp.

Đại học Bách khoa Hà Nội có quy mô khoảng 38.000 sinh viên. Trường được xếp hạng 501-550 thế giới ở lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ, theo QS.

Khảo sát 6.800 sinh viên tốt nghiệp năm 2024 cho thấy lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp Bách khoa Hà Nội là 12-12,5 triệu đồng một tháng, cao nhất là nhóm làm việc tại Nhật Bản với 39-42 triệu đồng. Ông Huỳnh Đăng Chính cho biết có những sinh viên nhận mức cao hơn khi làm việc tại nước ngoài.

