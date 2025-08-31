Hơn 5.000 VĐV tranh tài 4 môn thể thao tại Sports Festival

Giai đoạn một (19/8-2/9) của chuỗi sự kiện thể thao, văn hóa Sports Festival 2025 tại NovaWorld Phan Thiet thu hút hơn 5.000 VĐV thi đấu kickboxing, marathon, bắn súng, golf

Trong các nội dung thi đấu, giải Bắn súng đĩa bay Compak Sporting nhiều kịch tính, trao tổng cộng 27 huy chương cho các cá nhân và tập thể ở các bảng đấu nam - nữ. Ở bộ môn võ thuật, giải Kickboxing Kun Khmer trao 10 huy chương và đai vô địch. Trong đó, các võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng ở 9 trên 10 hạng mục, cho thấy sự phát triển về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu.

VĐV tham gia giải chạy tại Sports Festival. Ảnh: NovaWorld

Bộ môn golf cũng tạo dấu ấn khi Giải Golf Công an Nhân dân Mở rộng quy tụ gần 200 golfer tranh tài tại sân Ocean và Garden Course thuộc NovaWorld Phan Thiet Golf Club. Giải đã trao 36 cúp và huy chương ở các bảng thi đấu cá nhân và đồng đội. Giải chạy "Hành trình 80 năm - Vì an ninh Tổ quốc" trở thành điểm nhấn cộng đồng với gần 5.000 người tham gia, tạo không khí sôi động trên cung đường ven biển.

Theo ban tổ chức, tính đến hiện tại Sports Festival 2025 đã thu hút hơn 5.000 vận động viên trong nước và quốc tế, Trên các nền tảng truyền thông, sự kiện ghi nhận hàng trăm bài báo, tin tức. Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động còn đạt hơn 1 triệu lượt xem và tương tác trực tuyến.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu về ý nghĩa của các chương trình thể thao như Sports Festival 2025 với tỉnh tại lễ khai mạc sự kiện. Ảnh: NovaWorld

Sports Festival 2025 còn mang đến nhiều hoạt động văn hóa - giải trí song song. Lễ hội ẩm thực đã thu hút hơn 1.000 lượt khách với 30 gian hàng đa dạng đặc sản vùng miền. Đêm khai mạc vào ngày 23/8 tại quảng trường trung tâm NovaWorld Phan Thiet có sự tham gia của hàng nghìn vận động viên, nghệ sĩ và khán giả. Chỉ riêng sự kiện này đã thu hút hơn 10.000 người.

Trong suốt thời gian diễn ra, NovaWorld Phan Thiet - địa điểm đăng cai, đón gần 1 triệu lượt khách tham quan, cổ vũ và trải nghiệm. Với hệ sinh thái bao gồm sân golf, khu nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị, bãi biển và nhiều tiện ích về ẩm thực - vui chơi giải trí, NovaWorld Phan Thiet được đánh giá là sự lựa chọn cho các sự kiện tầm cỡ, đồng thời trở thành điểm đến hội tụ thể thao - du lịch - văn hóa của miền Nam.

NovaWorld Phan Thiet đón gần 1 triệu lượt khách trong gần 2 tuần diễn ra Sports Festival 2025. Ảnh: NovaWorld

Cũng theo ban tổ chức, Sports Festival 2025 chứng minh thể thao không chỉ là thi đấu, mà còn là cầu nối tinh thần và văn hóa. "Thành công của giai đoạn 1 thể hiện ở quy mô chuyên nghiệp, những con số ấn tượng về vận động viên, giải thưởng, truyền thông, cũng như tác động lan tỏa đến cộng đồng", ban tổ chức nhận định.

Giai đoạn hai với nhiều môn thể thao khác sẽ được tổ chức trong tháng 10, 11. Chuỗi sự kiện mở ra cơ hội để NovaWorld Phan Thiet và Lâm Đồng trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ sự kiện của Việt Nam và khu vực.

Hoài Phương