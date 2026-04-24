Hơn 40 năm trái tim em lang thang chưa cập bến

Em là con có hiếu, biết lễ nghĩa, hiền ngoan trong gia đình; lịch sự và nhã nhặn ngoài xã hội nhưng khá cầu thị với bản thân.

Sài Gòn khi này nắng quá, vậy mà trái tim em vẫn cứ lang thang tìm hoài một bến đỗ mà chưa kịp dừng lại. Liệu có ổn không khi tim em mãi rong ruổi đi tìm, liệu có "nỡ không anh, sao chọn trốn em hoài mãi thế". Vui một tý cho mở đầu dí dỏm, để lan tỏa một chút niềm vui, một chút nhẹ nhàng cho những ngày hè nhưng "lạnh giá" (lạnh giá với trái tim cô đơn và lẻ loi giữa dòng người). Một chút về em: Em nhỏ nhắn, không quá khổ, không quá gầy, cũng chẳng quá cao, dễ thương dễ nhìn, cùng trang phục đủ tinh tế để cho em thi thoảng được nhận lời khen từ bạn bè, đồng nghiệp. Nét nhỏ nhắn cho em một lợi thế về dáng vẻ trẻ trung, nhưng lại là điểm trừ cho những lần em gặp đối tác (lợi thế về chiều cao sẽ cho em thêm chút cảm giác tự tin khi không phải ngước lên nhìn người khác). Nhưng không sao, em vẫn tự tin với những gì ba mẹ đã cho em, điểm 10 hay điểm 5 đều được, miễn có điểm là được đúng không anh.

Em thuộc típ người con có hiếu, biết lễ nghĩa, hiền ngoan trong gia đình; lịch sự và nhã nhặn ngoài xã hội nhưng khá cầu thị với bản thân, vì em luôn chọn sự phát triển để phấn đấu. Phát triển không cần là một điều gì cao siêu hay xa xôi lắm, chỉ là cách nghĩ, cách làm, và cách tiếp nhận của hôm nay sẽ khác hơn hôm qua khi "không tự đè nặng" bởi những áp lực, bởi tâm tư để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn, tâm bớt động hơn, nụ cười trên môi thì nhiều hơn. Với em, đó thật sự là điều cần thiết.

Cuộc sống em "đủ ổn" với công việc để làm, một nơi để về, nhưng lại chưa có một người "đủ" để yêu thương. Liệu có ai "rủ lòng thương" em trong hành trình còn lại này không? Hơn 40 năm em tự thấy ổn, nhưng chắc sẽ ổn nhiều hơn khi có ai đó đón đợi khi em tan làm, hoặc đơn giản chỉ là một bờ vai để em dựa vào những khi em quá mệt, để em không phải tự vỗ mình "em không được phép mệt, không được phép ngã". Anh biết không, hạnh phúc thật sự là khi tư duy cùng lớn, là khi bao dung đủ đầy và một tình yêu không gói gọn bởi hai từ "xúc cảm" của những buổi đầu, mà nó là một "cam kết dài lâu cùng đồng hành, chân thật và tự nguyện".

Vây nên, nếu anh: đủ vững trong cuộc sống, công việc, bờ vai đủ vững đồng hành cùng em trong những ngày giông bão của cuộc đời; có một trái tim biết yêu thương và san sẻ; một ý chí kiên cường và trách nhiệm; một diện mạo tươm tất, gọn gàng cùng thói quen lành mạnh để chăm sóc chính bản thân mình, vì cách anh yêu thương chính mình đã là cách anh yêu thương để sẵn sàng chở che người anh thương yêu. Chắc em không có gánh nặng nào ngoài chính mình nên trông em có vẻ trẻ hơn một chút với các bạn đồng trang lứa đã hai vai nặng gánh, nên anh đừng lớn hơn em quá nhiều.

Đừng ngại ngần để em biết anh đã sẵn sàng mở rộng lòng mình đón nhận em vào hành trình còn lại của đời anh. Tín hiệu cho em để mở đầu một câu chuyện là sự nghiêm túc, rõ ràng về anh, về cuộc sống hiện tại nơi anh và hôn nhân. "Cho phép em lướt qua khi sự bắt đầu nơi anh chưa được rõ ràng và hời hợt"; vì việc trân trọng thời gian của nhau đó là việc ta trân trọng chính mình. Cảm ơn anh và quý độc giả đã xem tin, em mến chúc gia đình trọn vẹn những niềm vui.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ