Hơn 4 triệu găng tay y tế giả ở Sài Gòn

Cảnh sát phát hiện Nguyễn Ngọc Trung, 31 tuổi, quê Hải Phòng, cùng đồng phạm đóng gói hơn 4 triệu găng tay y tế giả hàng có thương hiệu.

Kho hàng của Nguyễn Ngọc Trung (tức Việt) trên đường Nguyễn Văn Tạo, huyện Nhà Bè, bị các phòng nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp Công an TP HCM, Cục Quản lý thị trường, kiểm tra tối 8/9.

Kho găng y tế cao su kém chất lượng Cảnh sát kiểm tra kho hàng chứa gần 4 triệu găng tay y tế giả. Video: Văn Điệp.

Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 4.000 thùng carton, tương đương 4 triệu găng tay y tế nhăn nhúm, đã qua sử dụng, hoặc được đóng trong hộp mang nhãn hiệu VGlove. Trên một số thùng thành phẩm có dán tem chứng nhận lưu hành quốc tế, thông tin về mã số chứng nhận, chữ ký của giám định viên...

Động thái này được đưa ra sau quá trình Cục Ngoại tuyến phối hợp Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ và Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) theo dõi nhiều nghi can có dấu hiệu sản xuất, buôn bán găng tay y tế giả.

Kiểm đếm găng tay y tế giả. Ảnh: Quốc Thắng.

Quốc Thắng