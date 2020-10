Hơn 39 triệu người đã nhiễm nCoV toàn cầu

Toàn cầu ghi nhận hơn 39,1 triệu người đã nhiễm nCoV, trong đó hơn 1,1 triệu người chết, tình hình dịch tại Mỹ và châu Âu phức tạp trở lại.

214 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 39.142.033 ca nhiễm và 1.102.240 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 419.712 và 6.078 ca sau 24 giờ, trong khi 29.354.525 người đã bình phục, theo thống kê của trang cập nhật dữ liệu thời gian thực Worldometers.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 8.212.610 ca nhiễm và 222.684 người chết, tăng lần lượt 65.518 và 877 ca so với một ngày trước đó.

Giới chuyên gia cảnh báo nhiều bang có khả năng chuẩn bị hứng đợt bùng phát mới, đặc biệt là xu hướng đáng báo động tại vùng đông bắc đất nước. Tuần trước, số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày của Mỹ là hơn 46.000, tăng 12% so với tuần trước đó. Số ca nhập viện cũng trên đà tăng. Những ca nhiễm ở độ tuổi thanh niên được cho là là nguyên nhân dẫn tới các điểm nóng Covid-19 mới.

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo thêm 60.365 ca nhiễm và 833 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì Covid-19 lên lần lượt 7.365.435 và 112.144.

Dù số ca nhiễm tại Ấn Độ tăng nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác, Bộ Y tế nước này vẫn chỉ ra dấu hiệu tích cực là tỷ lệ khỏi bệnh đã tăng gần 100% trong tháng trước. Thêm vào đó, hơn 6,3 triệu người đã bình phục. Tuy nhiên, giới chuyên gia dự đoán Ấn Độ có thể vượt Mỹ về mức độ nghiêm trọng của đại dịch.

Ấn Độ bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng chống nCoV trên toàn quốc từ hồi tháng 6, trong bối cảnh nền kinh tế bị tàn phá và hàng triệu người mất việc làm. Dịch bệnh ban đầu bùng phát ở các thành phố lớn, nhưng sau đó lây lan đến vùng nông thôn, nơi hệ thống chăm sóc sức khỏe còn nhiều yếu kém.

Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 681 người chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 152.460. Số người nhiễm nCoV tăng 27.888 trong 24 giờ qua, lên 5.169.386.

Mỹ Latinh và Caribe là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới về số ca tử vong, trong đó Brazil chiếm phần lớn. Số người chết vì nCoV tại Brazil cũng cao thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Thống kê cho thấy số liệu về nCoV của Brazil đang trên đà giảm sau khi tăng vọt hồi mùa hè. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá quá trình giảm này diễn ra chậm hơn so với các nước châu Âu và châu Á, đồng nghĩa với việc Brazil có thể chưa vượt qua làn sóng Covid-19 đầu tiên.

Nga ghi nhận thêm 286 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 23.491, trong khi số ca nhiễm tăng 13.754, lên 1.354.163. Giống như nhiều quốc gia ở châu Âu, Nga đang chứng kiến ca nhiễm tăng khi thời tiết lạnh trở lại.

Tuy nhiên, giới chức Nga cho biết họ không có kế hoạch "phong tỏa nền kinh tế hay đình chỉ một số hoạt động kinh doanh", bởi "không nhận thấy có lý do nào để làm vậy". Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đầu tuần này cho hay Nga giờ đây có thể xử lý linh hoạt hơn so với giai đoạn đầu đại dịch, nhờ khả năng điều trị tốt hơn, nhiều giường bệnh hơn, cùng một hệ thống đã đúc rút được những kinh nghiệm đối phó virus.

Trường học thủ đô đã phải đóng cửa trong hai tuần qua để hạn chế sự lây lan của virus. Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết học sinh tiểu học sẽ trở lại lớp học, nhưng trẻ lớn hơn hiện hoặc hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến.

Nga ngày 14/10 cấp phép cho vaccine Covid-19 thứ hai, EpiVacCorona, do viện Vector phát triển. Viện Vector đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một với EpiVacCorona từ tháng trước, với sự tham gia của 100 tình nguyện viên, từ 18-60 tuổi. 40.000 tình nguyện viên trên khắp nước Nga sẽ tiếp tục tham gia thử nghiệm vaccine này.

Nam Phi, vùng dịch lớn thứ 11 thế giới và là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch tại châu Phi, ghi nhận 698.184 ca nhiễm và 18.309 ca tử vong, tăng lần lượt 1.770 và 158 ca. Số ca nhiễm tại nước này chiếm gần một nửa tổng số ca nhiễm ở châu Phi.

Chính phủ Nam Phi quyết định mở biên với hầu hết quốc gia từ ngày 1/10, đồng thời dần nới lỏng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hàng đầu thế giới, trong nỗ lực phục hồi nền kinh tế. Hành khách đến Nam Phi cần xuất trình kết quả âm tính nCoV được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành, hoặc chịu cách ly bắt buộc và tự trả phí.

Tình hình dịch diễn biến phức tạp trở lại ở các nước châu Âu. Tây Ban Nha báo cáo thêm 13,318 ca nhiễm và 140 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 972.958 và 33.553.

Chính phủ Tây Ban Nha ngày 9/10 thông báo ban bố tình trạng khẩn cấp ở Madrid và phong tỏa một phần thủ đô trong 15 ngày. Dân địa phương không bị bắt buộc ở nhà, song không được rời khỏi khu vực nếu không cần thiết. Các nhà hàng và quán bar phải dừng hoạt động sau 23h, toàn bộ công viên và sân chơi bị đóng cửa. Dân chúng chỉ được phép tụ họp tối đa 6 người.

Vùng Catalonia yêu cầu quán bar và nhà hàng đóng cửa trong 15 ngày kể từ 15/10 nhưng vẫn cho phép bán đồ mang về và giao hàng tận nơi. Sòng bạc sẽ đóng cửa, các cửa hàng và trung tâm mua sắm bị giới hạn sức chứa ở mức 30%.

Pháp ghi nhận thêm 30.621 ca nhiễm nCoV, mức tăng hàng ngày cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số lên 809.684 ca, trong đó 33.125 người chết, tăng 88 trường hợp. Theo ước tính, các bệnh nhân sẽ sớm lấp đầy toàn bộ giường chăm sóc tích cực tại hệ thống bệnh viện ở Paris.

Tổng thống Emmanuel Macron ban bố lệnh giới nghiêm ở Paris và 8 thành phố lớn khác trong 6 tuần, bắt đầu từ 17/10. Lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Đi lại vì mục đích thiết yếu vào khung giờ này vẫn được cho phép. Người vi phạm lệnh giới nghiêm sẽ bị phạt 135 EUR (gần 160 USD).

Cảnh sát Pháp hôm 15/10 đã khám xét nhà của bộ trưởng y tế như một phần cuộc điều tra về cách chính phủ xử lý cuộc khủng hoảng Covid-19 khi lần đầu tiên ca mới hàng ngày lên đến 30.000 người. Lệnh giới nghiêm sẽ được áp dụng ở Paris và 8 thành phố khác của Pháp.

Anh ghi nhận 673.622 ca nhiễm và 43.293 ca tử vong, tăng lần lượt 18.980 và 138 trường hợp. Đây là nước ghi nhận số người chết vì nCoV nhiều nhất châu Âu. Hàng triệu người ở Anh đang phải đối mặt với những hạn chế chặt chẽ hơn.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 12/10 yêu cầu đóng cửa các quán rượu ở thành phố Liverpool như một phần của chiến lược ứng phó đại dịch mới. Ông cho biết những doanh nghiệp buộc phải đóng cửa sẽ được chính phủ hỗ trợ. Trong khi đó, phe đối lập cho rằng chính phủ đã "mất kiểm soát" Covid-19 do phớt lờ lời khuyên của giới chuyên gia.

Đức cho biết ca nhiễm hàng ngày ở nước này đạt mức cao chưa từng thấy kể từ khi bắt đầu đại dịch. Đức hiện ghi nhận 348,816 ca nhiễm và 9.810 ca tử vong, tăng lần lượt 7.074 và 39.

Khi Covid -19 lần đầu tấn công châu Âu đầu năm nay, Đức được ghi nhận là đã thực hiện các biện pháp sớm và có mục tiêu giúp ngăn chặn virus tốt hơn nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, khi làn sóng thứ hai tấn công nền kinh tế lớn nhất châu Âu, các vết nứt trong thể chế liên bang đang bắt đầu lộ ra.

Lãnh đạo các bang của Đức thường xuyên gặp Thủ tướng Angela Merkel để thống nhất các quy tắc và luật lệ, nhưng cuối cùng mỗi bang có quyền quyết định có áp đặt hay không.

Lệnh cấm du lịch được thống nhất tuần trước về mặt lý thuyết ngăn người từ các khu vực có nguy cơ ở Đức đặt chỗ ở qua đêm tại một bang khác. Nhưng nhiều bang của Đức đã từ chối tuân thủ lệnh cấm hoặc điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của họ.

Iran, vùng dịch lớn nhất Trung Đông, báo cáo 29.605 người chết, tăng 256, trong khi tổng số ca nhiễm là 517.835, tăng 4.616. Số ca nhiễm và tử vong vì nCoV ở Iran có xu hướng tăng mạnh kể từ đầu tháng 9, với sự gia tăng được báo cáo tại gần như toàn bộ 31 tỉnh.

Hôm 10/10, Tehran bắt đầu áp dụng quy định phạt tiền những người vi phạm hướng dẫn y tế. Các hành vi bị phạt bao gồm không chịu cách ly khi ốm, hay không đeo khẩu trang nơi công cộng. Doanh nghiệp cũng có thể bị phạt nếu không đảm bảo khách hàng đeo khẩu trang. Tổng thống Hassan Rouhani cho biết biện pháp này có thể được mở rộng sang địa phương khác.

Tại Đông Nam Á, Indonesia đã vượt Philippines, thành vùng dịch lớn nhất khu vực. Nước này ghi nhận 349.160 ca nhiễm, tăng 4.411 so với hôm trước, trong đó 12.268 người chết, tăng 112 ca.

Jakarta bắt đầu áp đặt hạn chế nhằm ngăn nCoV từ hồi đầu tháng 4 rồi dần nới lỏng vào tháng 6. Tuy nhiên, vài tuần sau, số ca nhiễm mới ở thủ đô tăng vọt. Hàng nghìn binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai để thực thi các biện pháp hạn chế từng thường xuyên bị phớt lờ, nhưng việc buộc người dân tuân thủ vẫn gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế lao dốc.

Philippines báo cáo 348.698 ca nhiễm và 6.497 ca tử vong, tăng lần lượt 2.261 và 50 ca.

Các biện pháp hạn chế tại thủ đô Manila và khu vực xung quanh tiếp tục được kéo dài thêm một tháng, đến ngày 31/10. Nhóm chuyên trách Covid-19 của chính phủ Philippines cho biết họ không thể lơ là, mặc dù muốn thúc đẩy nền kinh tế.

Hầu hết doanh nghiệp được phép tái mở cửa từ khi Manila kết thúc lệnh phong tỏa hôm 19/8. Tuy nhiên, người dân vẫn phải đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách an toàn, trong khi trẻ em, người già và phụ nữ mang thai được khuyến cáo nên ở nhà. Chính phủ đặt mục tiêu xét nghiệm 10 triệu người, tương đương 1/10 dân số, vào quý II năm sau.

Tổng thống Philippines Duterte cho biết ông muốn toàn bộ 113 triệu dân nước này tiêm vaccine Covid-19 nhưng ưu tiên sẽ dành cho người nghèo, cảnh sát và quân nhân. Ông nhấn mạnh rằng ông muốn mua vaccine từ Nga hoặc Trung Quốc.

Singapore là vùng dịch lớn thứ ba khu vực với 28 người chết và 57.892 ca nhiễm, tăng ba ca. Họ đang đưa ra các chương trình thí điểm đi lại và kích cầu kinh tế sau khi đã kiềm chế được dịch.

WHO ngày 14/10 cảnh báo rằng trong bối cảnh ca nhiễm gia tăng trở lại ở nhiều nơi như hiện nay, tỷ lệ tử vong cũng sẽ tăng. Nhà khoa học của WHO Soumya Swaminathan cho biết trong một sự kiện truyền thông xã hội của WHO: "Tỷ lệ tử vong luôn tăng sau khi số ca nhiễm tăng vài tuần. Chúng ta không nên chủ quan rằng tỷ lệ tử vong đang giảm xuống", Swaminathan nói.

Giám đốc khu vực châu Âu của WHO, Hans Kluge nói rằng đã đến lúc "tăng cường các biện pháp" vì ca nhiễm gia tăng ở châu lục này là "mối lo ngại lớn". Tuy nhiên, ông cho biết tình hình không tồi tệ như đỉnh điểm vào tháng 3 và tháng 4, đồng thời nhấn mạnh giới chức nên tránh phong tỏa hoàn toàn vì thiệt hại kinh tế đối với người dân là quá nhiều.

