Hơn 360.000 thanh niên tham gia cuộc thi văn hóa giao thông

Vòng chung kết và Lễ trao giải cuộc thi "Thanh niên với Văn hóa giao thông" năm 2021 đã được Honda Việt Nam tổ chức chiều 27/12, tại Hà Nội.

Năm nay, cuộc thi có những thay đổi về thể lệ và cách thức để thích nghi với bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cuộc thi gồm hai vòng: vòng sơ khảo với hình thức trực tuyến diễn ra từ 15/1-12/12 và vòng chung kết với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vào 27/12, thu hút hơn 360.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong đó, đơn vị có số thí sinh tham gia cao nhất Hà Nội với hơn 85.000 Đoàn viên, thanh niên dự thi. Hà Giang là đơn vị Đoàn xuất sắc nhất khi có tỷ lệ số thí sinh tham dự trên tổng số Đoàn viên thanh niên cao nhất.

Các thí sinh thực hiện bài thi trên máy tính. Ảnh: HVN

Kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn ra một thí sinh đạt giải đặc biệt (thí sinh có tổng số điểm qua 4 tuần thi cao nhất); ba thí sinh có kết quả và thời gian tốt nhất mỗi tuần; 15 thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất tham gia vòng Chung kết;

Vòng chung kết vào chiều 27/12 gồm hai phần thi: làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính và hùng biện. Tại đây, 15 thí sinh thực hiện bài thi trên máy tính để chọn ra ba người xuất sắc nhất tham gia phần thi hùng biện trước ban giám khảo.

Một thí sinh tham gia phần hùng biện trong vòng chung kết. Ảnh: HVN

Kết quả, ban tổ chức đã chọn và trao giải bao gồm: một giải nhất trị giá 10 triệu đồng và xe máy Honda Wave Alpha; một giải nhì trị giá 5 triệu đồng cùng một laptop; một giải ba trị giá ba triệu đồng cùng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng và mũ bảo hiểm; 12 giải khuyến khích trị giá một triệu đồng và mũ bảo hiểm.

Tập thể có số thí sinh tham gia trên tổng số Đoàn viên, thanh niên cao nhất cũng nhận được 20 triệu đồng cùng bằng khen từ ban tổ chức.

Bên cạnh các giải chung cuộc, ban tổ chức cũng trao ba giải cho các sinh có kết quả và thời gian tốt nhất mỗi tuần. Thí sinh có tổng số điểm qua 4 tuần thi cao nhất toàn quốc cũng nhận giải đặc biệt trị giá 3 triệu đồng.

Ban tổ chức trao các giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc. Ảnh: HVN

Chương trình "Thanh niên với Văn hóa giao thông" được tổ chức từ năm 2009. Sau 13 năm triển khai, chương trình đã thu hút trên 1,3 triệu Đoàn viên, thanh niên các tỉnh, thành cả nước tham gia và trở thành sân chơi quen thuộc để thể hiện hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ. Cuộc thi cũng tạo ra không gian giao lưu, trao đổi, học hỏi về những sáng kiến cải thiện thực trạng giao thông tại địa phương.

Đại diện Honda Việt Nam cho biết doanh nghiệp mong muốn lan tỏa rộng rãi văn hóa tham gia giao thông văn minh an toàn, từ đó mang lại cuộc sống tự do và thoải mái dành cho tất cả mọi người. Bên cạnh đó, các chương trình của Honda Việt Nam còn hướng đến mục tiêu kéo giảm số vụ tai nạn và không có người chết do tai nạn giao thông đường bộ theo Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Hoài Phương