Hơn 36.000 người chết trong động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Số người chết trong động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tăng lên hơn 36.000, trong bối cảnh Ankara nỗ lực duy trì an ninh tại vùng chịu thảm họa.

Các quan chức và nhân viên y tế cho biết 31.643 người đã thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và 4.574 người chết ở Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ đầu tuần trước, nâng tổng số người chết được xác nhận lên 36.217.

Lực lượng cứu hộ từ hàng chục quốc gia tiếp tục làm việc ngày đêm trong các đống đổ nát và giải cứu được những trường hợp sống sót, được mô tả là "phép màu", bởi khoảng "thời gian vàng" 72 giờ sau thảm họa đã trôi qua. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực, đặc biệt là Syria, lực lượng cứu hộ thiếu thiết bị tìm kiếm và cảm ứng hiện đại, buộc họ phải dùng xẻng hoặc tay để đào bới một cách thận trọng.

"Nếu có những thiết bị đó, chúng tôi đã có thể cứu được hàng trăm người, thậm chí nhiều hơn", Alaa Moubarak, chỉ huy lực lượng phòng vệ dân sự ở Jableh, tây bắc Syria, nói.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12/2. Ảnh: Reuters.

Các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Syria chủ yếu là miền tây bắc, trong khu vực phe đối lập kiểm soát. Giám đốc viện trợ Liên Hợp Quốc Martin Griffiths nói họ đã khiến người dân tây bắc Syria thất vọng khi cứu trợ còn gặp trở ngại, với duy nhất một cửa khẩu Bab al-Hawa còn hoạt động.

Bab al-Hawa là một trong số 4 cửa khẩu của Syria được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2014 chỉ định để vận chuyển hàng viện trợ cho nước này. Ba cửa khẩu còn lại dừng hoạt động từ năm 2021, vì vấp phải sự phản đối từ một số thành viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 12/2 đã gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Damascus và cho biết lãnh đạo Syria sẵn sàng mở thêm cửa khẩu biên giới, giúp đưa hàng viện trợ đến khu vực phe đối lập kiểm soát ở tây bắc đất nước.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt tình trạng hôi của và mất an ninh tại các vùng hứng chịu động đất. Tại thành phố miền nam Antakya, các chủ cửa hàng ngày 12/2 đã cất hết hàng hóa để tránh bị cướp. Lực lượng cứu hộ các nước như Áo, Đức, Israel thông báo dừng hoạt động với lý do lo ngại an ninh.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố chính quyền sẽ mạnh tay xử lý với những kẻ hôi của. Ông cũng thừa nhận có một số vấn đề trong nỗ lực cứu hộ do thời tiết xấu, đường sá hư hỏng và khu vực chịu ảnh hưởng quá rộng, trải dài 10 tỉnh, nhưng cho biết tình hình đã trong tầm kiểm soát.

Trận động đất phá hủy hoặc làm hư hại hơn 12.000 ngôi nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ, làm dấy lên sự giận dữ từ người dân liên quan chất lượng xây dựng. Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay ngày 12/2 cho biết giới chức đã xác định 131 nghi phạm chịu trách nhiệm về chất lượng công trình tại 10 tỉnh và phát lệnh bắt 113 người.

Tại Elbistan, tỉnh Kahramanmaras, gần tâm chấn động đất, Mustafa Bahcivan nói anh trở lại thị trấn gần như mỗi ngày kể từ sau thảm họa. Chủ cửa hàng điện thoại 32 tuổi này tiếp tục đào bới đống đổ nát với hy vọng tìm thấy thứ gì đó còn nguyên vẹn.

"Đây vốn là một trong những con phố sầm uất nhưng giờ đây nó đã biến mất hoàn toàn", Bahcivan nói ngày 12/2.

Toàn cảnh thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ Trận động đất thế kỷ tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. Biên tập: Văn Phú - Như Tâm.

Như Tâm (Theo Reuters, CNN)