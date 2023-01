Hơn 300 xe Toyota Veloz Cross 'chết' đồng hồ táp-lô

306 chiếc Veloz Cross nghi lỗi đồng hồ táp-lô mất nguồn, không hiển thị thông tin gây ảnh hưởng an toàn khi lái.

Ngày 4/1, Toyota Việt Nam thông báo triệu hồi Veloz Cross để thay thế đồng hồ táp-lô. Hãng xe Nhật Bản xác định có 306 chiếc Veloz Cross bị ảnh hưởng nằm trong thời gian sản xuất 11/4-18/4/2022, với hai mã kiểu loại là W101LE-LBSFE (239 xe) và W101LE-LBVFF (67 xe).

306 chiếc Veloz Cross bị triệu hồi tại Việt Nam nằm trong thời gian sản xuất từ 11-18/4/2022. Ảnh: Toyota

Nguyên nhân xác định là do trong quá trình sản xuất, vật liệu hàn có thể được điền không chính xác ở một số chân cực ở bảng mạch in (PCB) - nơi lắp đặt mặt tích hợp (IC) của mạch nguồn. Nếu xe hoạt động trong điều kiện đường xóc hoặc nhiệt độ quá cao, chân cực của mạch tích hợp có thể bị bong tách khỏi bản mạch in, làm cho đồng hồ táp-lô mất nguồn, không hiển thị thông tin xe gây mất an toàn trong khi lái.

Những chiếc Veloz Cross nằm trong diện triệu hồi sẽ được Toyota thông báo mang xe đến các đại lý Toyota để kiểm tra và được tiến hành sửa chữa, thay thế miễn phí đồng hồ táp lô. Thời gian sửa chữa, thay thế đồng hồ táp lô mất khoảng một giờ.

Hiện hãng chưa ghi nhận tai nạn nào liên quan tới lỗi này.

Veloz Cross ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 3. Xe nhập khẩu Indonesia, bán ra hai phiên bản, gồm CVT và CVT Top, giá lần lượt là 658 và 698 triệu đồng, riêng màu trắng khách cần trả thêm 8 triệu đồng. Veloz Cross cạnh tranh phân khúc MPV phổ thông cỡ nhỏ tại Việt Nam, nơi có những cái tên đáng gờm như Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer, Suzuki Ertiga Hybrid.

Toyota Veloz Cross chuyển sang lắp ráp trong nước từ cuối năm 2022 và bán ra từ 2023.

Minh Vũ