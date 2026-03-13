Hơn 300 trẻ em khe hở môi, vòm miệng được phẫu thuật miễn phí

TP HuếBệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế cùng các chuyên gia y tế Hàn Quốc vừa tổ chức phẫu thuật miễn phí cho 30 trẻ em mắc dị tật khe hở môi và vòm miệng trên địa bàn thành phố cùng các tỉnh lân cận.

Hoạt động này đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm hợp tác y tế giữa bệnh viện và hai tổ chức Global Care, Injee Club (Hàn Quốc) diễn ra vào những ngày qua tại TP Huế.

Nhìn lại chặng đường một thập kỷ, PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y - Dược Huế, cho biết đội ngũ y bác sĩ hai nước đã phối hợp mổ nhân đạo thành công cho hơn 300 trường hợp. Bệnh nhân chủ yếu là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc dị tật sọ mặt.

Lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh chương trình không chỉ mang lại nụ cười trọn vẹn cho các bệnh nhi. Ngay trong phòng mổ, các chuyên gia quốc tế đã trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, tận tình hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật cho y bác sĩ địa phương. Quá trình cọ xát thực tế này giúp cơ sở y tế tại Huế nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng điều trị lâu dài.

Đánh giá tổng thể chương trình, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược Huế, khẳng định mối quan hệ hợp tác 10 năm qua đã tạo ra nhiều giá trị thiết thực. Các bên đã cùng nhau giải quyết tốt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, thúc đẩy trao đổi học thuật và duy trì liên tục chuỗi hoạt động phẫu thuật từ thiện cho cộng đồng.

Các chuyên gia đến từ Hàn Quốc phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: Nhật Tiến

Võ Thạnh