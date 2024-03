Hơn 300 doanh nghiệp từ 27 nước tham gia Food & Hotel Vietnam 2024

Informa Markets Việt Nam tổ chức triển lãm Food & Hotel Vietnam lần 12 tại SECC, quận 7, TP HCM, từ ngày 19/3 đến 21/3.

Theo Mordor Intelligence, thị trường dịch vụ ăn uống Việt Nam dự kiến đạt 22,72 tỷ USD năm nay và chạm mức 36,29 tỷ USD vào 2029. Mức tăng trưởng kép (CAGR) giai đoạn 2024-2029 có thể vươn tới 9,82%. Trong đó, phân khúc tăng trưởng nhanh nhất là mô hình "bếp trên mây", CAGR cán mốc 18,12%.

Ngành thực phẩm, du lịch quốc tế được đánh giá hồi sinh mạnh trong năm 2023. Theo Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến nước ta khoảng 12,6 triệu người, tăng 3,4 lần so với 2022, vượt mục tiêu 8 triệu đã đặt ra trước đó. Năm nay, Việt Nam kỳ vọng hút 17-18 triệu du khách ngoại, tổng doanh thu dự kiến đạt 34,6 tỷ USD.

Tiếp nối xu hướng phát triển năng động của thị trường thực phẩm, kinh doanh nhà hàng và khách sạn, Food & Hotel Vietnam 2024 dự kiến đón 300 nhà trưng bày từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Anh, Ấn Độ, Bỉ, Campuchia, Canada, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Đức, Hàn Quốc, Hy Lạp, Indonesia, Italy, Malaysia, Nhật Bản, Pháp, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Uzbekistan, Australia và Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc).

Food & Hotel Vietnam 2024 dự kiến thu hút hơn 17.500 khách tham quan chuyên ngành.

Đại diện ban tổ chức tiết lộ có 21 nhóm gian hàng quốc tế, cụ thể, Ba Lan (3 đơn vị), Brazil, Canada (3), Cộng hòa Séc, Đài Loan, Đan Mạch, Hà Lan, Italy, Mỹ (4), Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc và Australia. Diện tích triển lãm lên đến 11.500 m2, hứa hẹn thu hút hơn 17.500 khách tham quan chuyên ngành.

Food & Hotel được tổ chức thường niên, luân phiên phiên bản Bắc, Nam ( TP HCM năm 2022, Hà Nội hồi 2023). Năm nay, sự kiện trở lại TP HCM, danh mục trưng bày đa dạng gồm: bánh mì, bánh ngọt, kem; trà, cà phê; thực phẩm, đồ uống; dịch vụ thực phẩm, thiết bị khách sạn; công nghệ thực phẩm, bao bì, đồ dùng một lần; công nghệ ngành khách sạn; đồ uống có cồn và dịch vụ công nghiệp khác.

Nhiều hoạt động hút khách tham quan, thúc đẩy kết nối giao thương tại sự kiện.

Nhiều tập đoàn, công ty lớn góp gặp tại triển lãm, trong đó có United Vision Producing And Trading Company Limited; Canada Beef International Institude Inc.; Potatoes USA, Kemflo International Co., Ltd; Italian Tasty Aliments SRL; New Viet Dairy JSC; Amabuki Shuzo Co., Ltd; BedelKorea Co., Ltd; Best Italian Selection S.R.L; Be-Bridger Co., Ltd; Likaman Holdings; Zhejiang Hisakage Refrigeration Equipment Co., Ltd; Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng; Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Nhất Lâm; Công ty TNHH Thương mại Tân Nhất Hương...

Ngoài không gian trưng bày, ban tổ chức còn thiết kế loạt chương trình, cuộc thi nhằm tôn vinh tài năng trẻ trong lĩnh vực ẩm thực, pha chế như Đầu bếp Việt Nam 2024 (VNCC), Tranh tài pha chế - Vietnam Barista Competition (VBC) hay thử mùi cà phê Vietnam Aromaster Championship (VAC).

Đầu bếp Việt Nam tài năng 2024 dự kiến có nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm kỷ niệm hành trình 10 năm.

Trong khuôn khổ sự kiện, khách tham quan có thể tiếp cận loạt hội thảo về ngành, trong đó có "Xu hướng F&B bền vững và cơ hội gia tăng giá trị cho sản phẩm Việt Nam", do Informa Markets và Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh - Hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp tổ chức, diễn ra lúc 13h30 -16h30 ngày 20/3. Bên cạnh đó là chương trình "Saladplate Business Breakfast" với các phiên trình bày của chuyên gia GlobalData, Euromonitor về thị trường, thị hiếu người tiêu dùng Việt.

Food & Hotel Vietnam được khởi xướng bởi Informa Markets - đơn vị tổ chức triển lãm thương mại hàng đầu toàn cầu, trực thuộc Informa PLC. Trụ sở tập đoàn đặt tại Anh, có lịch sử lâu đời, quy tụ 11.000 nhân sự khắp 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Thời gian: 19-21/3

Giờ mở cửa: 9h-17h

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM

Đăng ký tham dự:

Email:

Website:

