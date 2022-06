Hơn 30 hồ sơ đăng ký Startup Việt 2022 sau 10 ngày

Nhiều hồ sơ đăng ký ở giai đoạn đầu của cuộc thi Startup Việt năm nay thuộc lĩnh vực thương mại điện tử, vận chuyển, chăm sóc khách hàng.

Sau năm 2021 bị gián đoạn vì Covid-19, chương trình Startup Việt mùa sáu đã được khởi động với chủ đề Kỷ nguyên sáng tạo - The Innovation Era. Bắt đầu mở cổng tiếp nhận hồ sơ từ 13/6, chương trình đã thu hút 30 công ty, dự án khởi nghiệp đăng ký. Hơn một nửa số hồ sơ đã có sản phẩm thực tế tương đối hoàn thiện, có thể triển khai thực tế.

70% trong số các dự án tham gia liên quan đến ứng dụng công nghệ, giải pháp chăm sóc khách hàng thông minh và phần mềm quản trị. Xu hướng này khá giống với Startup Việt 2020. Số còn lại liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm hoặc đến các nền tảng thông minh AI, IoT.

Startup Việt 2022 tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 22/7. Chất lượng của startup được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí về tình hình tăng trưởng doanh số, năng lực tổ chức doanh nghiệp, tính phát triển bền vững, triển vọng ứng dụng quốc tế...

Đăng ký dự thi Startup Việt 2022

Lễ trao giải Startup Việt 2020.

Startup Việt là sự kiện thường niên do VnExpress tổ chức nhằm tìm kiếm và đào tạo các startup tiềm năng tại Việt Nam. Chương trình sẽ là nơi các startup và các nhà sáng lập trình diễn sản phẩm, ý tưởng của mình, đồng thời nhận ý kiến đánh giá, phản biện từ chuyên gia và cộng đồng. Xuyên suốt chương trình là chuỗi hội thảo, sự kiện kết nối, gặp gỡ, tham vấn ý kiến chuyên gia và kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư.

Theo báo cáo Đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ Việt Nam do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ KH-ĐT) công bố, tổng vốn đầu tư vào khởi nghiệp Việt Nam năm 2021 đạt mức kỷ lục 1,4 tỷ USD, tăng bốn lần so với năm 2020. Số lượng dự án nhận đầu tư tăng đáng kể là 165, tăng 57% so với năm trước đó. Xét trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ ba về cả tổng giá trị và số lượng, chiếm 13% tổng đầu tư vào startup trong khu vực, tăng so với mức 8% của năm 2020.

"Chương trình kỳ vọng gắn kết cộng đồng startup sau một thời kỳ nhiều biến động vì đại dịch, thúc đẩy những người khởi nghiệp không ngừng phát triển các giải pháp, dịch vụ, sản phẩm giải quyết các vấn đề xã hội, từ đó xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững tại Việt Nam", bà Bùi Thanh Vân, Trưởng ban tổ chức, cho biết.

Hội đồng chuyên môn của chương trình là các cố vấn, chuyên gia khởi nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm, doanh nhân khởi nghiệp thành công...

Hoài Anh