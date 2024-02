Hơn 3.700 ca cấp cứu do tai nạn giao thông trong hai ngày Tết

Từ sáng 30 đến mùng 1 Tết, các bệnh viện tiếp nhận 3.782 trường hợp liên quan tai nạn giao thông, trong đó 1.500 người phải nhập viện điều trị.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, ghi nhận số bệnh nhân phải nhập viện do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ Tết năm ngoái (3.318 ca). Trong khi số liệu từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết trong ngày mùng 1 Tết, cả nước xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông, khiến 35 người chết, 66 người bị thương. Như vậy, số trường hợp tử vong giảm 6 ca so với năm ngoái (41 người).

Ngoài ra, số ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng. Hiện, các bệnh viện tiếp nhận 280 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, trong đó 163 người phải nhập viện điều trị, không có trường hợp tử vong. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, con số này này 186.

Mùng 1 Tết, cả nước đón chào 2.198 trẻ chào đời, bao gồm cả đẻ thường và đẻ mổ. Hiện, tổng số bệnh nhân điều trị ở các cơ sở khám chữa bệnh là gần 85.200 người.

Dịp Tết, cả nước không ghi nhận trường hợp mắc các bệnh nguy hiểm, mới nổi như cúm A (H5N1), cúm A (H5N6)... Còn sốt xuất huyết ghi nhận 636 ca mắc, không có tử vong, trong tháng 2. Các trường hợp mắc tập trung chủ yếu tại miền Nam và Trung.

Thứ trưởng Y tế Lê Đức Luận cho biết ngành cơ bản đã chuẩn bị và cung ứng đủ thuốc phục vụ khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh. Tính đến trưa 10/2, Bộ Y tế không nhận được thông tin, phản ánh về thiếu thuốc, tăng giá thuốc. Hiện, toàn quốc không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Lê Nga