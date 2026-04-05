Hơn 3,1 triệu lọ thuốc nhỏ mắt bị Mỹ thu hồi do lo ngại nhiễm khuẩn

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo hơn 3 triệu lọ thuốc nhỏ mắt đang được thu hồi tự nguyện do lo ngại về tình trạng "không đảm bảo điều kiện vô trùng".

Những lọ thuốc nhỏ mắt này có mặt tại các chuỗi bán lẻ lớn như CVS, Walgreens, Kroger và nhiều cửa hàng khác trên toàn nước Mỹ, theo ABC News ngày 4/4. Sản phẩm bị thu hồi được sản xuất bởi KC Pharmaceuticals Inc. trụ sở tại Pomona, bang California, và được bán ra thị trường dưới nhiều thương hiệu phổ biến như Best Choice, CVS, Discount Drug Mart, Gericare, Kroger hay Walgreens.

Lệnh thu hồi được triển khai từ ngày 3/3 nhưng đến ngày 31/3, FDA mới chính thức phân loại vụ việc vào Nhóm II. Theo định nghĩa của FDA, đây là nhóm sản phẩm mà nếu sử dụng, người dùng có thể gặp các vấn đề về sức khỏe mang tính tạm thời hoặc có thể chữa khỏi và khả năng xảy ra các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng là rất thấp.

Tổng cộng hơn 3,1 triệu lọ thuốc thuộc 8 dòng sản phẩm khác nhau nằm trong diện ảnh hưởng gồm các loại thuốc nhỏ mắt giảm đỏ, thuốc bôi trơn giảm khô mắt, công thức làm dịu và nước mắt nhân tạo với dung tích 15 ml mỗi lọ. Danh sách đầy đủ gồm tên thương hiệu, số lô, mã vạch (UPC) và hạn sử dụng được đăng chi tiết trên website chính thức của FDA.

CVS đã công bố thông báo thu hồi nhiều dòng sản phẩm trên website của mình gồm nước mắt nhân tạo GeriCare và các loại thuốc nhỏ mắt giảm đỏ, trị khô mắt mang thương hiệu CVS (cả dạng đóng gói hai lọ). Nguyên nhân được đưa ra là các sản phẩm trên có nguy cơ nhiễm vi sinh vật.

Trong thông cáo gửi ABC News hôm 3/4, người phát ngôn của CVS cho biết 4 dòng sản phẩm trên đã "ngừng kinh doanh gần một năm trước", và công ty đang "phối hợp chặt chẽ" với nhà sản xuất để thực hiện lệnh thu hồi.

"Chúng tôi cam kết các sản phẩm cung cấp là an toàn, hoạt động đúng tính năng, tuân thủ các quy định y tế và đáp ứng nhu cầu của khách hàng", người đại diện khẳng định.

CVS cũng cho biết khách hàng đã mua sản phẩm có thể mang trả lại bất kỳ hiệu thuốc CVS nào để được hoàn tiền.

Bình Minh (Theo ABC News, NBC News)