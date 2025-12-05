Hơn 3.000 căn nhà xã hội tại TP HCM sắp mở bán, giá từ 17 triệu đồng mỗi m2

TP HCM sắp mở bán hơn 3.000 căn nhà ở xã hội, trong đó gần 1.400 căn là nhà liền kề diện tích lớn, với giá tạm tính từ 16,7 triệu đồng mỗi m2.

Thông tin vừa được Sở Xây dựng TP HCM công bố. 3.000 căn này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Hòa Phú, có tên thương mại K-Home New City, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim (thành viên Kim Oanh Group) làm chủ đầu tư.

Công trình nằm tại phường Bình Dương (trước đây là Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) với quy mô hơn 26,7 ha, gồm 3.030 căn nhà ở xã hội, trong đó 1.376 căn nhà liền kề và 1.654 căn hộ chung cư, được chia thành bốn dự án thành phần. Mức giá bán tạm tính trung bình với nhà liền kề là 16,7 triệu đồng mỗi m2, căn hộ chung cư khoảng 26,4 triệu đồng mỗi m2, đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng nhưng chưa có kinh phí bảo trì 2%.

Theo bảng giá trên, các căn nhà liền kề diện tích từ 117-139 m2 có giá từ 1,9-2,3 tỷ đồng, còn căn hộ chung cư từ 31-70 m2 giá từ 800 triệu đồng đến 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án còn có khoảng 300 căn nhà thương mại dành cho chuyên gia.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội K -Home New City. Ảnh: Kim Oanh Group

Dự án nhận hồ sơ từ 27/11 và kết thúc vào 27/12, dự kiến mở bán chính thức từ ngày 28/12. Chủ đầu tư dự kiến từ nay đến cuối năm 2027 sẽ hoàn thiện gần 900 căn liền kề thuộc hai dự án thành phần đầu tiên. Hai dự án còn lại, bao gồm gần 1.700 căn hộ chung cư, dự kiến khởi công năm 2027.

Từ đầu năm, TP HCM liên tiếp mở bán các dự án nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp. Cuối tháng 10, HUD triển khai 273 căn tại khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ, giá khoảng 15,8 triệu đồng mỗi m2; trước đó, Sonadezi Châu Đức mở bán 210 căn tại Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước với giá 12,4-14,2 triệu đồng mỗi m2.

Trước sáp nhập, theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội của Chính phủ đến 2030, TP HCM được giao hoàn thành 69.700 căn đến 2030; sau sáp nhập, con số tăng gần 200.000 căn. TP HCM đang triển khai hơn 11.600 căn, chuẩn bị khởi công 5.300 căn và có 24.600 căn dự án được chấp thuận đầu tư.

Mới đây, trong dự thảo Nghị quyết một số cơ chế đặc biệt nhằm xử lý khó khăn và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất TP HCM phát triển gần 194.300 căn trong 5 năm tới, mức cao nhất cả nước.

Phương Uyên