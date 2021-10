Hơn 29.000 ôtô tại TP HCM quá hạn kiểm định

Thống kê của Cục Đăng kiểm, số lượng ôtô quá hạn kiểm định 1-3 tháng (giai đoạn cách ly phòng chống dịch) là 29.140 xe

Ông Đặng Trần Khanh, phó phòng Kiểm định chất lượng xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết có hơn 29.000 ôtô các loại quá hạn kiểm định 1-3 tháng và thời điểm cần kiểm định lại rơi vào ba tháng 7, 8, 9 khi TP HCM đang ở cao điểm giãn cách xã hội, chống dịch Covid-19.

"Số xe quá hạn kiểm định này không hoàn toàn do không đăng kiểm được do giãn cách xã hội, mà còn có nhiều lý do khác như chủ xe chưa có nhu cầu tham gia giao thông, đi công tác", ông Khanh cho biết thêm.

Ôtô xếp hàng chờ vào đăng kiểm tại một trung tâm ở TP Thủ Đức. Ảnh: Phạm Trung

Sau khi TP HCM nới lỏng giãn cách, cho phép người dân ra đường sau 30/9, số lượng lớn ôtô hết hạn đăng kiểm đổ dồn đến các trung tâm dẫn đến tình trạng ùn ứ, nhiều nơi ôtô xếp hàng dài gần 3 km chờ vào kiểm định. Có chủ xe phải đợi hơn 6 giờ để được đưa xe vào kiểm định và chờ dán tem.

Nhu cầu kiểm định ôtô tăng đột biến sau giãn cách, các trung tâm đăng kiểm hoạt động cả thứ 7 và chủ nhật từ đầu tháng 10. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, TP HCM hiện có 19 trung tâm đăng kiểm với 51 dây chuyển kiểm định, công suất trung bình gần 4.200 xe/ngày. Trong tuần từ 29/9 đến 4/10, các trung tâm tại TP HCM kiểm định được 20.335 lượt xe, chiếm gần 70% số xe quá hạn cần kiểm định.

Đại diện Cục Đăng kiểm nói, để hạn chế hiện tượng dồn ứ cục bộ do nhiều xe đến cùng lúc, giảm thời gian chờ đợi, các chủ xe nên thực hiện đăng ký thời gian kiểm định với các đơn vị đăng kiểm thông qua việc đặt chỗ, điện thoại... Tuy nhiên thực tế tại các trung tâm kiểm định, việc này cũng không dễ thực hiện.

Giám đốc một trung tâm kiểm định ôtô tại TP Thủ Đức, cho biết có nhiều chủ xe đã liên hệ, đăng ký trực tuyến với trung tâm đăng kiểm nhưng khi đến vẫn phải chờ. "Do số lượng xe đến cùng lúc quá đông, nhiều tài xế không đăng ký nhưng đến từ rạng sáng, dòng xe xếp hàng dài với không gian hạn chế nên rất khó để phục vụ hết nhu cầu. Ôtô không dễ xoay trở như xe máy", ông nói.

Hồi cuối tháng 7, thượng tá Nguyễn Đình Dương, trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP HCM cho biết, khi hết giãn cách xã hội, chủ xe mang ôtô hết hạn đăng kiểm (trong thời gian giãn cách) đi đăng kiểm thì CSGT giải quyết cho họ đi đăng kiểm, không xử phạt. Nhiều tài xế nói rằng không lo bị xử phạt do xe hết hạn đăng kiểm trong giai đoạn giãn cách nhưng vẫn muốn đi đăng kiểm để yên tâm ra đường.

Thành Nhạn