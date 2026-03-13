Hơn 250 tổ chức Mỹ kêu gọi quốc hội không rót thêm tiền cho cuộc chiến Iran

Hơn 250 tổ chức tại Mỹ ký thư kêu gọi quốc hội ngừng cấp thêm ngân sách cho cuộc chiến với Iran, cho rằng số tiền này nên được dùng cho các ưu tiên trong nước.

Thỉnh nguyện thư được các nhóm Public Citizen, Win Without War, MoveOn và Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) khởi xướng được gửi đến các nghị sĩ với lời kêu gọi họ phản đối mọi đề xuất bổ sung ngân sách của Lầu Năm Góc cho chiến dịch tấn công Iran.

Lời kêu gọi được các tổ chức này đưa ra sau khi có thông tin Lầu Năm Góc sẽ đề xuất quốc hội cấp thêm 50 tỷ USD ngân sách khi cuộc chiến với Iran kéo dài.

ACLU ngày 12/3 ra thông cáo cho rằng cuộc chiến với Iran đang tiêu tốn khoảng một tỷ USD mỗi ngày, làm chệch hướng nguồn lực liên bang khỏi những ưu tiên ở nước Mỹ như chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người thu nhập thấp và phát triển nhà ở.

Trong khi đó, Robert Weissman, đồng chủ tịch Public Citizen, nhóm vận động hành lang vì quyền lợi người tiêu dùng tại Mỹ, cho rằng việc rót thêm ngân sách cho Lầu Năm Góc sẽ khiến cuộc chiến kéo dài và leo thang, đồng thời mở đường cho các yêu cầu chi tiêu quân sự lớn hơn trong tương lai.

Ông lưu ý rằng riêng số tiền 11,3 tỷ USD chi cho 6 ngày đầu của cuộc chiến Iran đã đủ để khôi phục chương trình hỗ trợ thực phẩm cho khoảng 4 triệu người Mỹ đang có nguy cơ mất trợ cấp.

Tiêm kích Mỹ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngày 3/3. Ảnh: AP

Nhiều tổ chức lớn khác cũng ký tên ủng hộ lời kêu gọi, trong đó có Oxfam America, Liên minh Nhân viên Dịch vụ Quốc tế, Hiệp hội Y tá Quốc gia, Hội đồng Quan hệ Mỹ - Hồi giáo, Liên minh Các Nhà khoa học Tận tâm, Hòa bình Xanh và Hội Do Thái vì Hòa bình.

Các tổ chức còn chỉ trích Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến "trái với Hiến pháp Mỹ và luật pháp quốc tế", đi ngược lại ý chí của người dân. Họ cảnh báo việc thông qua gói ngân sách bổ sung cho Lầu Năm Góc sẽ khiến Mỹ lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng hiện nay.

Bức thư cũng ghi nhận xung đột đã khiến nhiều quân nhân Mỹ thiệt mạng và gần 2.000 người trong khu vực tử vong, đồng thời tiếp tục đe dọa sinh mạng của nhiều người khác.

Christopher Anders, giám đốc bộ phận Công nghệ và Dân chủ của ACLU, cho rằng quyết định phát động chiến tranh không nên phụ thuộc vào "ý chí của một cá nhân", nhấn mạnh quốc hội Mỹ cần từ chối đề xuất cấp thêm ngân sách để chấm dứt cuộc chiến mà theo ông là vi hiến.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về thời điểm đề xuất bổ sung ngân sách được Lầu Năm Góc đệ trình lên quốc hội Mỹ.

Sara Haghdoosti, lãnh đạo chương trình của MoveOn Civic Action, cho rằng số tiền chi cho cuộc chiến nên được dùng để giải quyết các vấn đề trong nước như chi phí y tế và nhà ở. Trong khi đó, Shayna Lewis, phó giám đốc Win Without War, nhận định việc yêu cầu bơm thêm 50 tỷ USD để tiếp tục chiến dịch là khó chấp nhận, trong bối cảnh xung đột đang khiến giá cả tăng và gây thiệt hại cho người dân ở Mỹ.

Jeremy Ben-Ami, chủ tịch tổ chức vận động J Street, cho rằng chính quyền đã được cấp hơn 1.000 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng và thêm hàng trăm tỷ USD chi tiêu quân sự trong các dự luật ngân sách gần đây. Ông cho rằng nếu cần thêm tiền cho chiến dịch Iran, chính quyền có thể tự điều chỉnh nguồn ngân sách hiện có thay vì yêu cầu quốc hội cấp thêm.

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát từ ngày 28/2 và đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với tổn thất và chi phí của các bên tiếp tục gia tăng. Hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, chủ yếu là ở Iran.

Thanh Danh (Theo Al Jazeera, ACLU, FP)