Hơn 250.000 mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học

TP HCMỦy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng Honda Việt Nam trao hơn 252.000 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và 2, tại trường Tiểu học Lạc Long Quân, quận 11.

Các học sinh tại trường Tiểu học Lạc Long Quân đại diện cho khối lớp 1 và 2 tại TP HCM nhận hơn 252.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn, trong sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm do Honda Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp tổ chức.

Học sinh lớp 1 và 2 tại trường tiểu học Lạc Long Quân nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ chương trình. Ảnh: HVN

Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm, đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho học sinh, phụ huynh năm học 2022-2023, góp phần thực hiện hóa tầm nhìn của Chính phủ đến năm 2045 về an toàn giao thông. Chương trình có sự tham gia của Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, ông Motofumi Marutani, Phó Tổng giám đốc Honda Việt Nam, ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Phó Chánh văn phòng An toàn giao thông TP HCM.

Hướng dẫn viên chỉ dẫn cho học sinh tư thế ngồi trên xe máy an toàn. Ảnh: HVN

Ngoài việc trao hàng trăm nghìn mũ bảo hiểm, học sinh và phụ huynh còn được hướng dẫn các bước đội mũ bảo hiểm đúng cách, tư thế ngồi xe máy an toàn, cũng như chia sẻ kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng lái xe cơ bản. Các hoạt động bên lề gồm: thực hành ngồi xe máy an toàn, vẽ và trang trí mũ bảo hiểm, kiểm tra xe máy và thay dầu động cơ miễn phí, tặng voucher thay dầu.

Trước sự kiện này, chương trình cũng trao hàng trăm nghìn mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các học sinh tại trường tiểu học Phú Đô (Hà Nội) và tiểu học Ngô Quyền (Cần Thơ), thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh tham dự.

Những chiếc mũ bảo hiểm Honda được học sinh tô màu, trang trí tại sự kiện. Ảnh: HVN

Đại diện Honda Việt Nam kỳ vọng, kết quả từ ba sự kiện trên sẽ là tiền đề cho thành công của chuỗi sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm, kết hợp đào tạo an toàn giao thông cho phụ huynh, học sinh trong năm học 2022-2023.

Tuấn Vũ