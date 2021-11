Hơn 23 ngàn đồng bào yêu thương đã mất

Việt Nam

Con xin cúi mình thương và tưởng nhớ ông bà cô chú bác anh chị em trên mọi miền đất nước đã mất vì đại dịch. Gia đình con cũng không may mắc bệnh nhưng may mắn vượt qua và an toàn trở về nhà. Con phần nào cảm nhận được nỗi đau của mất mát, chia ly.



Nguyện đem công đức này trang nghiệm Phật tịnh độ

Hồi hướng khắp chúng sanh

Cùng oán thân trái chủ

Trên đền bốn ơn nặng

Dước cứu khổ tam đồ

Nếu có ai thấy, nghe

Đều phát Bồ Đề tâm

Hết một báu thân này

Đồng sanh cõi cực lạc

Nam Mô A Di Đà Phật

Bảo Ngân