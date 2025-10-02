Hơn 200 bệnh nhi khó khăn được hỗ trợ điều trị

Trong số các bệnh nhi được Quỹ Hy vọng hỗ trợ điều trị trong quý 3, có 22 ca được ghép tủy giúp tăng cơ hội trở lại cuộc sống bình thường.

Một trong những bệnh nhi là Nguyễn Đình Thưởng, 14 tuổi, quê Nghệ An, bị ung thư thận. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ, Thưởng được lên phác đồ điều trị bằng thuốc nhưng không đáp ứng. Em ngày càng yếu và sụt cân nghiêm trọng. Bác sĩ tư vấn dùng hóa chất theo phác đồ mới và phải điều trị sớm.

Nhưng gia đình Thưởng rất khó khăn về tài chính. Mẹ em xin cho con xuất viện, cam chịu lực bất tòng tâm.

May mắn đã đến. Thưởng được chương trình Mặt trời Hy vọng - Quỹ Hy vọng hỗ trợ chi phí điều trị. Suốt thời gian này, em rụng tóc, gầy yếu nhưng chưa bao giờ than vãn. Cậu bé cũng háo hức ngày ra viện, mỗi lần gặp bác sĩ lại hỏi "con sắp khỏi để được về nhà đi học chưa". Sau gần một năm hóa trị, sức khỏe em dần hồi phục, khỏe mạnh hơn và có thể trở lại trường.

Thưởng và mẹ trong thời gian điều trị bệnh. Ảnh: Gia đình cung cấp

Nguyễn Đình Thưởng cùng 234 bệnh nhi khác đã được chương trình Mặt trời Hy Vọng hỗ trợ điều trị trong quý 3. Tính từ đầu năm, chương trình đã đồng hành cùng hơn 450 bệnh nhi tại nhiều bệnh viện trên cả nước, trong đó có 45 ca ghép tế bào gốc, ghép tạng, tổng kinh phí tài trợ 15 tỷ đồng.

Hiện Quỹ Hy Vọng cùng Momo triển khai chiến dịch gây quỹ hỗ trợ chi phí ghép tủy các bệnh nhi tan máu bẩm sinh (thalassemia). Người mắc bệnh này cuộc sống gần như gắn liền với bệnh viện để truyền máu, điều trị biến chứng do ứ đọng sắt như suy tim, xơ gan. Cách duy nhất để bệnh nhân thalassemia khỏi bệnh là ghép tủy (ghép tế bào gốc).

Triển lãm tranh dành cho trẻ yếu thế được tổ chức tháng 8 này. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Bên cạnh hỗ trợ y tế, chương trình còn tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao tinh thần cho trẻ em. Trong đó, triển lãm tranh "We are the children – Chúng ta là trẻ em" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hồi tháng 8 đã trưng bày hơn 200 tác phẩm của trẻ em khắp cả nước, trong đó có các em mồ côi, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo. Qua tranh, trẻ nhỏ gửi gắm ước mơ, góc nhìn, khao khát được yêu thương và phát triển. Toàn bộ kinh phí thu được tại triển lãm được chuyển vào Quỹ Hy vọng để hỗ trợ bệnh nhi.

Trong buổi triển lãm hồi tháng 8/2025, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn chia sẻ: "Các bức tranh ở đây toát lên giấc mơ của trẻ em, khát khao được cống hiến. Quan tâm tới trẻ em hôm nay chính là quan tâm tới thế hệ đất nước vươn mình trong tương lai."

Chương trình Mặt trời Hy vọng có được kết quả này nhờ sự đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp như Quỹ Thiện Tâm (Vingroup), Công ty CP Trung tâm Hội nghị Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC), Tập đoàn Phenikaa, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Sơn Kim Land, GE Healthcare Việt Nam, UNIQLO Việt Nam và hàng nghìn độc giả VnExpress.

Năm 2025, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ 1.000 bệnh nhi khó khăn, tập trung vào các ca cần ghép tạng, ghép tế bào gốc, đồng thời mở rộng độ tuổi hỗ trợ bệnh nhi lên 18.

Mỗi sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai. Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây.

