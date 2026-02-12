Hơn 20 hoạt động trải nghiệm dịp Tết tại đô thị The Sensia

Chuỗi sự kiện tại đô thị The Sensia (phường Trường Vinh, Nghệ An) diễn ra từ 31/1. Từ những ngày đầu, sự kiện đã thu hút hàng nghìn du khách tới tham quan, trải nghiệm. Với hơn 20 hoạt động diễn ra liên tục, chương trình dẫn dắt người tham dự đi qua nhiều không gian văn hóa, tái hiện sinh động không khí Tết xưa và nay.
Khu vực vui chơi dành cho trẻ em trở thành điểm nhấn của lễ hội với các workshop gói bánh chưng, làm lì xì... Các hoạt động giúp trẻ tiếp cận phong tục ngày Tết bằng trải nghiệm trực tiếp.
Trẻ em trải nghiệm tô tượng. Hoạt động này tạo không gian để các em rèn luyện tính kiên nhẫn, tự do thể hiện óc sáng tạo và cảm nhận mỹ thuật.
Nhiều gia đình tại Nghệ Anh tranh thủ những ngày trước Tết để đến vui chơi, check-in.
Khu vực trò chơi dân gian với các trò chơi như nhảy sạp, ô ăn quan, cà kheo... đưa nhiều du khách trở về với ký ức Tết xưa, đồng thời tạo không gian để các thành viên trong gia đình cùng tham gia, gắn kết.
Đô thị bố trí nhiều xe hoa nhiều màu sắc để du khách, người dân chụp ảnh.
Ban đêm, các tuyến đường lên đèn và sôi động hơn với màn múa lân, bắn pháo hoa... Ban tổ chức còn mang đến không gian âm nhạc "Xuân sen sắc Nghệ" với những bản phối acoustic, đan xen làn điệu dân ca xứ Nghệ.
Sôi động nhất là mini concert "Sắc Nghệ" thu hút hàng nghìn khán giả. Chương trình có nhiều nghệ sĩ như Uyên Linh, Trung Quân tham gia. Quán quân Vietnam Idol - Uyên Linh mang đến nhiều phần trình diễn khoe giọng hát nội lực, nhiều cảm xúc.
Trung Quân hát những ca khúc làm nên tên tuổi được phối lại để phù hợp không gian xuân sôi động.
Theo ban tổ chức, sự kiện góp phần lan tỏa hình ảnh The Sensia như điểm đến văn hóa, lễ hội mới tại Nghệ An. Khu đô thị mở cửa đón khách tham quan xuyên Tết Nguyên đán 2026.
Theo ban tổ chức, sự kiện góp phần lan tỏa hình ảnh The Sensia như điểm đến văn hóa, lễ hội mới tại Nghệ An. Khu đô thị mở cửa đón khách tham quan xuyên Tết Nguyên đán 2026.
Hoài Phương
Ảnh: Trí Dương Group