Hơn 20 hoạt động trải nghiệm dịp Tết tại đô thị The Sensia

Chuỗi sự kiện tại đô thị The Sensia (phường Trường Vinh, Nghệ An) diễn ra từ 31/1. Từ những ngày đầu, sự kiện đã thu hút hàng nghìn du khách tới tham quan, trải nghiệm. Với hơn 20 hoạt động diễn ra liên tục, chương trình dẫn dắt người tham dự đi qua nhiều không gian văn hóa, tái hiện sinh động không khí Tết xưa và nay.