Hơn 20.000 cuộc đời đã mất vì Covid 19

Việt Nam

Là một người đã nhiễm Covid 19 và qua khỏi.Tôi may mắn giữ được mạng sống. Nhưng rất nhiều người thì không. Cho tôi thắp một ngọn nến vĩnh biệt những người đã khuất và một ngọn nến xoa dịu nỗi đau cho những người ở lại. Ở một thế giới khác, hi vọng đồng bào đã ra đi vì dịch bệnh luôn yên bình. Hi vọng những người ở lại dù có mất mát vẫn cầu mong mọi người mạnh mẽ, khỏe mạnh, sớm vượt qua đại dịch. Thương đồng bào Việt Nam rất nhiều!

: Trịnh Ngọc Anh Thư