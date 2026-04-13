Hơn 2.400 căn thấp tầng tại dự án Làng Vân đủ điều kiện mở bán

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa duyệt cho Vinpearl mở bán hơn 2.400 căn nhà thấp tầng tại Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân.

Theo thông báo của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, sau khi kiểm tra hồ sơ do Công ty cổ phần Vinpearl cung cấp và ý kiến các cơ quan, Sở đồng ý cho doanh nghiệp mở bán 2.437 căn nhà hình thành trong tương lai tại Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (tên thương mại: Vinhomes Hải Vân Bay).

Đây là quỹ căn nhà ở thấp tầng thuộc khu 1 của dự án. Số lượng căn được phép bán lần này tương đương 41% tổng nguồn cung nhà thấp tầng tại đây.

Chủ đầu tư đang thế chấp quyền tài sản liên quan đến khu phức hợp gồm nhà ở hình thành trong tương lai và các công trình khác tại ngân hàng MBBank. Họ có thể bán số căn trên sau khi được nhà băng này giải chấp.

Sở Xây dựng cũng cho biết Vinhomes Hải Vân Bay thuộc khu vực không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở. Chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán nhà ở.

Phối cảnh dự án Vinhomes Hải Vân Bay. Ảnh:Vinhomes

Khu phức hợp Vinhomes Hải Vân Bay có quy mô hơn 512 ha, tổng vốn khoảng 44.000 tỷ đồng. Vào tháng 2/2025, TP Đà Nẵng đã duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án, giảm diện tích từ hơn 1.067 ha xuống còn hơn 512 ha. Phần lớn diện tích điều chỉnh giảm là mặt nước biển (gần 477 ha), còn lại đất rừng tự nhiên, bãi cát tự nhiên, đất chồng lấn với cảng Liên Chiểu...

Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố, dự kiến hoàn thiện và đưa vào vận hành các hạng mục đầu tiên từ năm 2027. Quy mô dân số khoảng 19.000 người.

Sau sáp nhập, thị trường bất động sản Đà Nẵng được đánh giá bước vào giai đoạn mở rộng không gian phát triển khi quỹ đất, đường bờ biển và dư địa đô thị tăng đáng kể. Việc kết nối hạ tầng giữa Đà Nẵng và khu vực Quảng Nam cũ giúp hình thành trục phát triển liên hoàn từ trung tâm đến phía Nam, tạo động lực cho các dự án đô thị quy mô lớn, bất động sản nghỉ dưỡng và khu công nghiệp.

Ngọc Diễm