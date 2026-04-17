Hơn 2.300 căn nhà của Vingroup tại dự án Hạ Long Xanh đủ điều kiện mở bán

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh vừa duyệt cho Vingroup mở bán hơn 2.300 căn nhà thấp tầng tại Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Theo thông báo của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, sau khi kiểm tra hồ sơ dự án của liên danh Tập đoàn Vingroup và Công ty Vinhomes, Sở đồng ý cho chủ đầu tư mở bán 2.343 căn nhà hình thành trong tương lai tại Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Đây là quỹ căn nhà ở thấp tầng thuộc giai đoạn 1 - khu A2, hiện không thế chấp tại ngân hàng. Số lượng căn được phép bán lần này tương đương gần 5% tổng nguồn cung sản phẩm tại đây.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn đã huy động từ khách mua vào đúng mục đích xây nhà ở và sớm triển khai các hạng mục còn lại của dự án.

Phối cảnh Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh. Ảnh: CĐT

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có tổng diện tích hơn 4.100 ha, bao gồm gần 1.000 ha thuộc phường Tuần Châu và hơn 3.100 ha thuộc phường Hà An. Tháng 10/2025, Vingroup đã nâng tổng mức đầu tư lên 456.639 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD), tăng gần gấp đôi so với kế hoạch công bố năm 2020 đồng thời mở rộng diện tích thêm 9,5 ha.

Như vậy, Hạ Long Xanh đã vượt Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) để trở thành dự án có quy mô vốn lớn nhất của Vingroup tính đến nay. Theo quy hoạch mới, dự án sẽ cung ứng hơn 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, đáp ứng quy mô dân số hơn 244.000 người.

Mới đây, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới tỉnh hiện nay, định hướng phát triển xanh, hiện đại, giàu bản sắc. Nhờ lợi thế về vị trí, cảnh quan thiên nhiên, thời gian qua, bất động sản tại đây phát triển nhanh với nhiều loại hình sản phẩm như căn hộ, condotel, biệt thự, nhà phố... Ngoài Vingroup, một số chủ đầu tư lớn đã hiện diện tại đây như Sun Group, Bim Group.

Ngọc Diễm