Hơn 2.000 căn nhà ở xã hội sắp được xây tại trung tâm Hạ Long

Quảng NinhBa tòa tháp cao 30 tầng tại khu Hùng Thắng (Hạ Long) sẽ cung cấp ra thị trường hơn 2.000 căn nhà ở xã hội.

Dự án nhà ở xã hội này có tổng vốn đầu tư khoảng 3.368 tỷ đồng, trên diện tích gần 1,8 ha do Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long (thuộc Bim Group) làm chủ đầu tư. Dự án sẽ được khởi công vào 19/12.

Theo quy hoạch được duyệt, dự án gồm ba tòa chung cư cao 30 tầng. Trong tổng số 2.577 căn hộ, có 2.035 căn là nhà ở xã hội (thuộc tòa A và B) và 542 căn nhà ở thương mại (tòa T).

Phối cảnh nhà ở xã hội tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Ảnh: Công ty Đầu tư Hạ Long

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại Halong Marina, trọng điểm phát triển đô thị của phường Bãi Cháy và đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho lực lượng lao động, chuyên gia tại địa phương.

Quảng Ninh được Chính phủ giao hoàn thành 17.588 căn nhà ở xã hội tới 2030. Theo đề án phát triển nhà ở xã hội của tỉnh, địa phương này có 18 dự án được quy hoạch, tổng diện tích hơn 660 ha.

Tính tới cuối tháng 10, tỉnh đã hoàn thành 1.758 căn nhà xã hội. Địa phương đặt mục tiêu nâng tổng số căn hoàn thành cả năm 2025 lên 2.288, vượt 4% kế hoạch.

Quảng Ninh sẽ trở thành đô thị thông minh, sinh thái, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, theo quy hoạch tỉnh đến 2030. Nhờ lợi thế về vị trí, cảnh quan thiên nhiên, thời gian qua, bất động sản tại đây phát triển nhanh với nhiều loại hình sản phẩm như căn hộ, condotel, biệt thự, nhà phố. Một số chủ đầu tư lớn đã hiện diện tại đây như Sun Group, Vingroup, Bim Group...

Lê Tân