Hơn 10 xe máy của công nhân ở TP HCM bị thiêu rụi

Đám cháy bùng lên tại nơi giữ xe máy của công nhân ở phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ) khiến hơn chục xe máy bị thiêu rụi, sáng 13/4.

Gần 9h, khói lửa phát ra từ nơi để xe máy trước trong sân ngôi nhà hai tầng ở đường Trương Thị Ngào, cách ngã tư An Sương khoảng một km. Lúc này căn nhà đóng cửa, không có người. Nhiều người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini dập lửa ban đầu song bất thành.

Khói lửa bao trùm nhiều xe máy đỗ trong sân nhà. Video: Minh Bằng

Ít phút sau ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm cả dàn phương tiện. Khói đen toả lên mù mịt trong khu dân cư. Theo người dân sống gần hiện trường, chủ nhà trên nhận giữ xe máy cho các công nhân may mặc làm việc ở xưởng gần đó.

Hơn chục xe máy trơ khung sau hoả hoạn. Ảnh: Minh Bằng

Xe chữa cháy cùng hơn nhiều chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hoả dập lửa sau khoảng 10 phút. Hơn chục xe máy bị thiêu rụi, trơ khung thép nằm ngổn ngang trên nền nhà. Nguyên nhân có thể do chập điện tại một xe máy sau đó lan rộng.

Đình Văn