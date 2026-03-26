Hơn 10 năm theo kiện CGV, cựu giám đốc người Anh được bồi thường 3,8 tỷ đồng

TP HCMTòa xác định Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam cho ông Benedict Daniel Sullivan nghỉ việc trái quy định và chưa thanh toán đủ tiền hoa hồng, nên buộc bồi thường.

Ngày 26/3, sau nhiều phiên làm việc, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm lần hai, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Benedict Daniel Sullivan (63 tuổi, quốc tịch Anh). HĐXX xác định việc CGV Việt Nam - doanh nghiệp sở hữu chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất cả nước - điều chuyển vị trí công việc và chấm dứt hợp đồng lao động với nguyên đơn là trái quy định pháp luật.

Tòa buộc công ty phải thanh toán tiền lương trong thời gian ông không được làm việc theo hợp đồng, bồi thường thiệt hại và trả khoản hoa hồng trên doanh thu ông mang lại; tổng cộng hơn 3,8 tỷ đồng.

Như vậy, sau hơn 10 năm theo đuổi vụ kiện, nguyên giám đốc người Anh được chấp nhận phần lớn các yêu cầu. Kết quả này trái ngược hoàn toàn với bản án sơ thẩm lần đầu đã bị hủy.

Ông Benedict Daniel Sullivan tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29/9/2023. Ảnh: Hải Duyên

Hồ sơ vụ án thể hiện, ông Benedict làm việc cho hệ thống rạp CGV từ năm 2012. Ngày 1/1/2014, ông ký hợp đồng lao động với CGV Việt Nam (tiền thân là Công ty TNHH Truyền thông Megastar), thời hạn đến 30/4/2015, giữ chức Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị, mức lương 4.000 USD/tháng, kèm phụ cấp và hoa hồng, làm việc tại quận 1.

Ông cho biết, khi công việc đang diễn ra bình thường và đã mang về nhiều hợp đồng giá trị, công ty bất ngờ điều chuyển ông sang làm giám sát sảnh tại chi nhánh quận 7 từ ngày 13/10/2014. Theo nguyên đơn, việc thay đổi này không phù hợp với chức danh, năng lực và mang tính ép buộc nhằm tránh nghĩa vụ chi trả hoa hồng.

Cho rằng bị gây áp lực, ảnh hưởng sức khỏe, ông gửi thư cho Tổng giám đốc xin từ chức Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị, dự kiến từ ngày 19/1/2015. Tuy nhiên, một ngày sau, ông bị buộc nghỉ việc mà không nhận được thông báo hay quyết định chấm dứt hợp đồng, ngoài công văn "chi trả cuối cùng". Ông khẳng định việc từ chức không đồng nghĩa với chấm dứt quan hệ lao động.

Từ đó, ông khởi kiện, yêu cầu CGV bồi thường tiền lương, trợ cấp, hoa hồng, thiệt hại do chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và tiền lãi; tổng cộng hơn 7,5 tỷ đồng.

Phía bị đơn cho rằng việc điều chuyển công việc là do nhu cầu và phù hợp quy định pháp luật; nguyên đơn không phản đối và quyền lợi về lương, phụ cấp không thay đổi. Công ty cũng khẳng định ông Benedict đã gửi email và đơn xin nghỉ việc, nên việc chấm dứt hợp đồng là đúng quy định.

Về các khoản thu nhập, đại diện CGV cho biết đã thanh toán đầy đủ, song sau khi rà soát phát hiện còn thiếu khoảng 156 triệu đồng và tự nguyện chi trả bổ sung. Bị đơn cho rằng các yêu cầu còn lại của nguyên đơn không có căn cứ nên không chấp nhận.

Tòa: CGV 'chủ quan' khi cho nghỉ việc trái luật

Theo HĐXX, hợp đồng lao động giữa ông Benedict và công ty thể hiện ông giữ chức vụ Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị trong thời hạn từ ngày 1/1/2014 đến 30/4/2015. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, công ty đã điều chuyển ông sang vị trí giám sát sảnh, không đúng với nội dung công việc ghi nhận trong hợp đồng và giấy phép lao động. Việc điều chuyển này vi phạm quy định pháp luật lao động áp dụng đối với người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ cho thấy khiếu nại của nguyên đơn là có cơ sở.

Về việc chấm dứt hợp đồng, phía bị đơn cho rằng đơn từ chức Giám đốc Kinh doanh của ông Benedict đồng nghĩa với đơn xin nghỉ việc. Trong khi đó, nguyên đơn khẳng định đây chỉ là việc từ chức danh, không phải chấm dứt quan hệ lao động. HĐXX nhận định công ty đã "chủ quan" khi coi đây là căn cứ để chấm dứt hợp đồng lao động.

Tòa cũng xác định, trước khi ra quyết định cho nghỉ việc, công ty không làm rõ ý chí thực sự của ông Benedict, cũng không phản hồi các email khiếu nại của ông, dù không có căn cứ cho thấy ông vi phạm nghĩa vụ lao động. Do đó, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng dựa trên "đơn xin nghỉ việc" là không đúng quy định pháp luật.

Về trách nhiệm bồi thường, căn cứ tài liệu trong hồ sơ, HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, buộc công ty thanh toán tiền lương trong thời gian ông không được làm việc theo hợp đồng, chi phí vé máy bay, đồng thời bồi thường hai tháng tiền lương do chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Đối với khoản hoa hồng, tòa cho rằng căn cứ báo cáo tài chính và sổ sách do chính công ty cung cấp, có đủ cơ sở xác định doanh nghiệp chưa thanh toán đầy đủ tiền hoa hồng từ 126 hợp đồng quảng cáo mà ông Benedict thực hiện. Vì vậy, công ty phải trả thêm 3,2 tỷ đồng tiền hoa hồng còn thiếu.

Tòa không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc tính lãi đối với khoản tiền lương chưa được chi trả.

Hải Duyên